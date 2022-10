BEKANNTGABE ERKLÄRUNG DER MULTI-COLOR CORPORATION ZUM DATENSCHUTZVORFALL

Batavia, Ohio (ots/PRNewswire) - BATAVIA, Ohio, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ -

Bei Multi-Color Corporation ("MCC") schätzen wir unsere Kunden und Mitarbeiter

und wissen, wie wichtig der Schutz personenbezogener Daten ist. Wir bedauern,

Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Am

29. September 2022 entdeckte MCC, dass eine dritte Partei unbefugten Zugang zu

unserer Informationstechnologieumgebung hatte. Als Reaktion darauf hat MCC

sofort Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um der Bedrohung zu begegnen, und ein

externes Notfallteam engagiert, um unsere Wiederherstellungsbemühungen zu

beschleunigen. Wir haben das Federal Bureau of Investigation und andere in- und

ausländische Aufsichtsbehörden in den Ländern, in denen MCC tätig ist, darunter

die Datenschutzbehörden in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und

in Australien, proaktiv informiert.



Zu den MCC-Dateien und -Aufzeichnungen, die durch diesen Cybersicherheitsvorfall

kompromittiert wurden, gehörten sensible "HR-Daten", wie z. B. Personalakten und

Informationen über die Anmeldung zu unseren Leistungsprogrammen. Basierend auf

den von uns ergriffenen Maßnahmen und Aktionen gibt es jedoch keine Anzeichen

dafür, dass personenbezogene Daten, die Gegenstand dieses

Cybersicherheitsvorfalls waren, missbraucht wurden oder in Zukunft missbraucht

werden.