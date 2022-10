Mit Top-Innovationen und -Technologien zielt Hisense darauf ab, für Verbraucher der perfekte Begleiter bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu sein.

Als offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat Hisense in diesem Jahr eine Reihe von maßgefertigten Produkten auf den Markt gebracht, um für das ultimative Zuschauererlebnis zu sorgen und zum perfekten Begleiter für Verbraucher bei dem mit Spannung erwarteten Sportereignis zu werden.

QINGDAO, China, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- In den letzten Jahrzehnten ist Hisense, ein globaler Hersteller von Haushaltsgeräten und -elektronik, zu einem Marktführer auf dem Weltmarkt für Haushaltsgeräte geworden. Mit modernsten Innovationen und Technologien strebt Hisense seit jeher danach, seinen Kunden einen erstklassigen Lebensgenuss und einen Premium-Lebensstil zu bieten.

Die Serien ULED TV- und Laser TV: Unterhaltung auf Stadion-Niveau

Während die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar näherrückt, präsentiert Hisense sein neues Sortiment an Fernsehgeräten mit hochmodernen Technologien, die darauf abzielen, Kunden auf der ganzen Welt ein Erlebnis wie in der ersten Reihe zu bieten.

Der ULED TV U7 von Hisense ermöglicht ein perfektes Zuschauererlebnis für die Spiele durch die Integration des KI-Sportmodus, 120 Hz Ultra Motion und modernsten Bildtechnologien wie lokales Dimmen auf dem gesamten Array sowie Quantenpunktfarbe. Neben dem Streamen von Sportveranstaltungen ist ULED TV U7 auch die erste Wahl für diverse Lebensgestaltungen: Die adaptive Umgebungslichtfunktion macht das Gerät ideal für die Einrichtung eines Heimkino-Raums, und die Game Mode PRO-Funktion, die von AMD Freesync Premium zertifiziert wurde, bietet alle notwendige Unterstützung für Gamer, mit bester Bildqualität und einem immersiveren Gaming-Erlebnis.

Darüber hinaus kann Hisense L9H Laser TV mit seiner Fähigkeit, eine Auflösung von bis zu 4K Ultra HD zu unterstützen, Spiele auf mitreißende Art hochauflösend präsentierten, von der filigranen Dribbelkunst der Spieler bis zu Gesichtern in der Menge. Seine bahnbrechende Tri-Chroma-Lasertechnologie erreicht bis 107 % des BT.2020-Farbraums, was eine lebendigere und authentischere Bildleistung ermöglicht.

Der Sektor Haushaltsgeräte: auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten

Neben seiner Fernsehgeräteserie erzielte Hisense auch herausragende Leistungen im Haushaltsgerätesektor, die von Kühlschränken, intelligenten Klimaanlagen bis hin zu Waschmaschinen reichen. Mit intelligenten Technologien sorgen Haushaltsgeräte von Hisense für ein gehobenes Wohnerlebnis.

Die Hisense Auto Dosing Waschmaschine ist sowohl bedienungsleicht als auch energieeffizient – eine Waschmittelbefüllung reicht für 16 Waschladungen. Die Hisense Energy Pro Plus Klimaanlage mit AI Smart ermöglicht eine präzise Steuerung von Temperatur, Feuchtigkeit, Luftstrahlgeschwindigkeit und -richtung. Während es auf dem Platz heiß hergeht, stellt der preisgekrönte Kühlschrank der PureFlat-Serie mit integriertem Eis- und Wasserspender kühle Erfrischungen sicher. Diese Produkte sind eine großartige Ergänzung für das Zuschauererlebnis und für einen Premium-Lebensstil und unterstreichen das Engagement von Hisense als eine verbraucherorientierte Marke.

Von Braunware bis Weißware verfolgen alle Produkte von Hisense die wesentliche Mission, die Zufriedenheit und das Erlebnis der Kunden zu verbessern. Auch für die Zukunft wird Hisense seiner ursprünglichen Vision treu bleiben und kontinuierlich Produkte einführen, die den Interessen und Bedürfnissen der Öffentlichkeit entsprechen.

