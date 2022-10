Mit Top-Innovationen und -Technologien zielt Hisense darauf ab, für Verbraucher der perfekte Begleiter bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft(TM) 2022 in Katar zu sein.

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - In den letzten Jahrzehnten ist Hisense, ein

globaler Hersteller von Haushaltsgeräten und -elektronik, zu einem Marktführer

auf dem Weltmarkt für Haushaltsgeräte geworden. Mit modernsten Innovationen und

Technologien strebt Hisense seit jeher danach, seinen Kunden einen erstklassigen

Lebensgenuss und einen Premium-Lebensstil zu bieten.



Als offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft(TM) 2022 in Katar hat

Hisense in diesem Jahr eine Reihe von maßgefertigten Produkten auf den Markt

gebracht, um für das ultimative Zuschauererlebnis zu sorgen und zum perfekten

Begleiter für Verbraucher bei dem mit Spannung erwarteten Sportereignis zu

werden.