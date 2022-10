HALL OF FAME-LEGENDE DEF LEPPARD UND BRIT-AWARD-PREISTRÄGER DAVE ERGÄNZEN YASALAM-AFTER-RACE-KONZERTPROGRAMM FÜR DEN REKORDVERDÄCHTIGEN #ABUDHABIGP 2022

Die Stars gesellen sich zu Swedish House Mafia und Kendrick Lamar und runden das Künstleraufgebot des #AbuDhabiGP für das größte Sport- und Unterhaltungswochenende der Region ab

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Weniger als drei Wochen vor Beginn der Formel-1-Saison 2022 steigt die Spannung auf das Saisonfinale. Abu Dhabi Motorsports Management und Flash Entertainment haben heute bekannt gegeben, dass die britische Kultband Def Leppard am Sonntag, den 20. November, den Großen Preis von Abu Dhabi (FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX) 2022 eröffnen und Dave am Donnerstag, den 17. November, beim Yasalam After-Race-Konzert auftreten wird.

Die beiden Weltklasse-Acts bilden den Abschluss eines viertägigen Programms mit internationalen Musik-Superstars und gesellen sich zu dem mehrfach mit Platin und einem Grammy ausgezeichneten Künstler Kendrick Lamar und dem mehrfach für einen Grammy nominierten Hip-Hop-Trio Swedish House Mafia, die im Etihad Park, dem Unterhaltungszentrum der Yas-Insel, auftreten.

Das größte Entertainment-Wochenende des Nahen Ostens bereitet sich aktuell auf die größte Anzahl von Rennbesuchern aller Zeiten vor und holt einmal mehr die Welt in die Vereinigten Arabischen Emirate, wodurch der weltweite Ruf des Emirats als Drehscheibe für Sportereignisse und Spitzenleistungen weiter gefestigt wird.

Die Band Def Leppard die 2019 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, ist mit mehr als 110 Millionen verkauften Alben weltweit und zwei prestigeträchtigen Diamond Awards in den USA nach wie vor eine der wichtigsten Größen in der Rockmusik. Die eindrucksvolle Karriere von Def Leppard umfasst zahlreiche Hit-Singles und bahnbrechende Multi-Platin-Alben – darunter zwei der meistverkauften Alben aller Zeiten, Pyromania und Hysteria, auf denen die legendären Titel der Gruppe wie die klassischen Leppard-Hits Rock of Ages, Pour Some Sugar on Me und Foolin zu finden sind.