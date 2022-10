World Stroke Organization (WSO) beseitigt Lücken beim Zugang zu guter Schlaganfallversorgung

GENF, Schweiz, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Am Weltschlaganfalltag (29. Oktober) hat die World Stroke Organization (Weltschlaganfallorganisation) den Start eines neuen Programms bekannt gegeben, das darauf abzielt, den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen akuten Schlaganfallversorgung zu verbessern und Leben auf der ganzen Welt zu retten.

Die WSO Stroke Certification Initiative (Initiative zur Schlaganfall-Zertifizierung) ist eine strategische Antwort auf die Ergebnisse einer WHO-WSO-Umfrage, die ergab, dass weniger als die Hälfte (49 %) der Länder eine umfassende evidenzbasierte akute Schlaganfallversorgung anbieten können. Die Umfrage hat auch eine große Lücke in der Versorgung zwischen Ländern mit hohem, niedrigem und mittlerem Einkommen aufgezeigt. Während 91 % der Länder mit hohem Einkommen in der Lage waren, Zugang zu einer spezialisierten Schlaganfallstation zu bieten, waren es in Ländern mit niedrigem Einkommen nur 8 %.

Zwei der grundlegenden Indikatoren für die Qualität der akuten Schlaganfallversorgung sind die Thrombolyse (die Beseitigung von Blutgerinnseln durch intravenöse Medikamente) und die Thrombektomie (die Beseitigung von Blutgerinnseln durch eine Schlüssellochoperation). Eine von der WSO veröffentlichte Studie ergab, dass der Zugang zu diesen Behandlungen weltweit bei 46 % bzw. 30 % liegt.

„Jeder Vierte von uns wird im Laufe seines Lebens einen Schlaganfall erleiden, doch die Mehrheit der Menschen weltweit hat keinen Zugang zu einer wirksamen Behandlung und Versorgung in Schlaganfallzentren. Darüber hinaus hat der Mangel an wirksamen globalen Präventionsstrategien dazu geführt, dass der Schlaganfall weltweit die zweithäufigste Todesursache und die dritthäufigste Ursache für Behinderungen ist, und das mit enormen menschlichen und wirtschaftlichen Kosten", so WSO-Präsident Professor Marc Fisher. Die neue Präsidentin der WSO und führende brasilianische Neurologin, Professor Sheila Martins, fügte hinzu: „Wir haben das Wissen und die Mittel, die Millionen von Leben retten und Hunderte von Millionen US-Dollar einsparen könnten. Die Bereitstellung einer hochwertigen Schlaganfallversorgung ist nicht nur richtig, sondern auch sinnvoll."