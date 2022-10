Andela will mit dem EPIC Remote Hackathon die Probleme der Arbeitswelt der Zukunft lösen

Die Teams mit den drei besten Lösungen in Bezug auf Kreativität, Effektivität, Durchführbarkeit und Skalierbarkeit werden mit Preisen im Wert von 10.000 US-Dollar in bar und von Andela und Partnern ausgezeichnet.

Eine Vorauswahl von 16 Teams [vier aus jeder Region] erhält exklusiven Zugang zum EPIC Remote Worker Hackathon, der am 28. November 2022 beginnt, wo sie zehn Tage lang an ihrem Hack arbeiten werden, bevor sie ihre Lösung vor einer Jury präsentieren. Die Abschlussarbeiten der Teilnehmer werden auf der Grundlage ihrer Problemlösungs- und Produktentwicklungsfähigkeiten sowie der EPIC-Werte von Andela bewertet. Diese Eigenschaften sollten sie mitbringen:

Die Teilnehmer können überall auf der Welt leben, müssen sich aber für ein Land entscheiden, das sie innerhalb der 4 verschiedenen Regionen vertreten: Amerika, Europa, Nahost/Afrika oder Asien-Pazifik. Im Einklang mit Andelas Schwerpunkt, Unternehmen beim Aufbau von Remote-Ingenieur-Teams zu unterstützen, werden die Programmierer Produkte entwickeln, die zur Lösung der Probleme der Zukunft der Arbeitswelt beitragen sollen. In zwei Runden nehmen Teams oder Einzelpersonen zunächst an der EPIC Coding Challenge teil, bei der sie auf ihre Programmierfähigkeiten geprüft werden. In der 3-stündigen Herausforderung müssen die Teilnehmer ihren Weg in die Bestenliste codieren.

NEW YORK, 29. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Andela, der globale Marktplatz für technische Talente an Remote-Arbeitsplätzen, hat die Bewerbungsphase für das kommende EPIC Tournament eröffnet. In Zusammenarbeit mit HackerEarth und Payoneer werden Elite-Entwickler in Teams zusammenarbeiten, um Prototypen für Lösungen zu entwickeln, die sich positiv auf die wachsende Zahl von Remote-Mitarbeitern weltweit auswirken sollen.

