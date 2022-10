Söder und Merz beschwören Geschlossenheit von CDU und CSU

Merz sagte mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte, die Union sei nach einem Jahr Opposition wieder zurück: "Wir sind wieder zurück auf Platz eins in Deutschland."/ctt/had/xil/DP/mis

AUGSBURG (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder haben auf dem CSU-Parteitag die Geschlossenheit der beiden Schwesterparteien beschworen. 2021 dürfe sich nicht wiederholen, sagte Merz am Samstag in seiner Rede in Augsburg mit Blick auf die Unions-Niederlage bei der Bundestagswahl. Diese sei die Antwort auf den Zwist zwischen CDU und CSU gewesen: "Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt." Merz betonte deshalb: "So ein annus horribilis, das wird sich nicht wiederholen zwischen CDU und CSU."

