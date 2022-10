DWS-Chef sieht keine Fehler bei Angaben zu grünen Fonds

Greenpeace und andere Umweltschutzorganisationen hatten der DWS und drei anderen deutschen Fondsanbietern jüngst vorgeworfen, beim Klimaschutz oft nicht über Lippenbekenntnisse hinauszukommen. Diese hätten weiterhin Milliardensummen in Kohle-, Öl- und Gasunternehmen investiert, die noch mehr Geschäft mit fossilen Energieträgern machen wollten.

Hoops sagte dazu: "Greenpeace sieht es als Aufgabe an, uns daran zu erinnern, dass wir bestimmte Dinge schneller machen könnten. Das ist wichtig, davor habe ich Respekt. Unsere Aufgabe als Vermögensverwalter ist es aber, das Geld unserer Anleger treuhänderisch anzulegen und natürlich auch nachhaltig, wenn unsere Kunden das wünschen." Dabei gebe es jedoch unvermeidliche Beschränkungen: "Wir müssen uns an dem für uns investierbaren Universum orientieren - also an der Summe der Unternehmen, die wir mit unseren Anlagemöglichkeiten erreichen können. Davon kann eine große Fondsgesellschaft wie die DWS nicht einfach so abweichen."/brd/DP/mis