Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt den Abschluss der lila 3=13827 durch ein angedeutetes EDT in Form eines Zigzags (orangene A=13323, orangene B=11264, orangene C=13827) in der blauen 5 nebst der mehrdeutig interpretierbaren Folgebewegung als laufende lila 4 bzw. lila 5 an.Die lila 4 wurde bei 8612 beendet. Die lila 5 kann – ausgehend von 8612 – mit gedehnter orangener 1=13461, orangener 2=11324, kurzer orangener 3=16030, orangener 4=14814 und kurzer orangener 5=16297 gezählt werden. Damit könnte theoretisch die lila Alt: 5/schwarze Alt: 1 beendet worden sein (grauer Pfad).Der Verlauf der sehr flachen grauen 0-b-Linie signalisiert für den nachfolgenden Rücklauf ein Grundmuster (Flat, Zigzag oder Impuls) mit einem stark eingeschränkten Rücklaufpotenzial. Dies ist ein starkes Argument für eine blaue 1/A=16297 und eine laufende blaue 2/B (bisher 11807; als Zigzag mit orangener A bisher 11807, laufender orangener B bisher 13353 oberhalb 23er Ziel 12867 bzw. noch unterhalb 38er Ziel 13523 – braune Fibos, fehlender orangener C mit Ziel unterhalb 11807 oder als Flat mit orangener Alt: A=12432, laufender orangener Alt: B bisher 14927 mit 38er Ziel 13908 – graue Fibos, fehlender orangene Alt: C mit Ziel unterhalb 11807). Die blaue 2/B hat bereits das 38er Ziel 13361 (hellgrüne Fibos) abgearbeitet und damit alle Zielvorgaben erfüllt (blauer Pfad).Für den restlichen Verlauf der lila 5 gibt es auf der Oberseite keine sinnvollen Ausdehnungsmarken.Die lila 4 verläuft als Flat mit der blauen Alt: A=8612 (Zigzag-X-Flat-X2-Triangle mit orangener W=11669, orangener X=12279, orangener Y=8819, orangener X2=9996, orangener Z=8612), blauen Alt: B=16297 (orangene A=13461, orangene B=11324, orangene C=16297) und blauen Alt: C (bisher 11807; orangene Alt: 1=14914, orangene Alt: 2=15739, orangene Alt: 3=12432, entweder orangene Alt: 4=13562 als Triangle nebst orangene Alt: 5 bisher 12807 oder orangene Alt: 4 als Flat bisher 14927). Das 23er Mindestziel der lila Alt: 4 ist 11080 (violette Fibos).