Konsumgüterunternehmen veröffentlichen praktischen Leitfaden für die Rückzahlung der von Arbeitnehmern gezahlten Vermittlungsgebühren

Human Rights Coalition – Working to End Forced Labour und AIM-Progress-Mitgliedsunternehmen veröffentlichen Schritt-für-Schritt-Leitfaden für die Rückzahlung der von Arbeitnehmern gezahlten Vermittlungsgebühren

Etwa ein Fünftel aller Menschen, die in der Privatwirtschaft als Zwangsarbeiter ausgebeutet werden, befinden sich in einer Situation der Schuldknechtschaft, die manchmal durch die Zahlung von Anwerbeentgelten verursacht wird.

Der neue Leitfaden soll von allen Arbeitgebern in der gesamten Wertschöpfungskette der Konsumgüterindustrie genutzt werden.

PARIS und AMSTERDAM, 29. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das Consumer Goods Forum (CGF) Human Rights Coalition – Working to End Forced Labour (HRC) hat heute in Zusammenarbeit mit AIM-Progress einen neuen „Leitfaden zur Rückzahlung von Anwerbeentgelten und damit verbundenen Kosten" veröffentlicht, um Unternehmen bei ihren Maßnahmen zum Thema Rückzahlung von Anwerbeentgelten für Arbeitnehmer zu unterstützen. Da Arbeitnehmer in globalen Lieferketten – insbesondere Gastarbeiter – gezwungen werden können, Entgelte an Vermittlungsagenturen zu zahlen, um sich einen Arbeitsplatz zu sichern, besteht die Gefahr, dass sie in Schuldknechtschaft geraten, was zu Fällen von Zwangsarbeit führen kann. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) befindet sich etwa ein Fünftel aller Menschen, die in der Privatwirtschaft als Zwangsarbeiter ausgebeutet werden, in Schuldknechtschaft.

Dieser Leitfaden ist als praktisches Hilfsmittel für alle Unternehmen gedacht, um sicherzustellen, dass ihre Einstellungs- und Beschäftigungspraktiken die Priority Industry Principles (PIPs) des CGF einhalten. Diese wurden 2017 eingeführt und definieren die häufigsten, jedoch problematischen Beschäftigungspraktiken, die zu Fällen von Zwangsarbeit führen können. Die PIPs geben an:

Jeder Arbeitnehmer sollte Freizügigkeit genießen.

Kein Arbeitnehmer sollte für eine Arbeitsstelle bezahlen.

Kein Arbeitnehmer sollte zur Arbeit verschuldet oder gezwungen werden.

Der heutige Leitfaden ist ein wirksames Instrument, um Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Grundsätze, insbesondere den zweiten – kein Arbeitnehmer sollte für einen Job bezahlen – sowie den Grundsatz „Der Arbeitgeber zahlt", in ihren Beschäftigungspraktiken zu beachten. Der Leitfaden ist so konzipiert, dass er aktualisiert werden kann, wenn sich die globale Nachhaltigkeitslandschaft weiterentwickelt, Unternehmen ihre Systeme für die Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte verbessern und mehr Akteure den Sanierungsprozess durchlaufen. Der Menschenrechtsrat und AIM-Progress laden alle relevanten Akteure aus verschiedenen Sektoren ein, diesen Leitfaden als Instrument zur Stärkung ihres HRDD-Ansatzes zu nutzen, insbesondere in Bereichen, in denen Anwerbeentgelten eine gängige Praxis sind, um eine verantwortungsvolle Anwerbung von Arbeitnehmern weltweit zu gewährleisten.