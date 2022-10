Zoomlion präsentiert auf der bauma insgesamt 55 neue Produkte, von denen die Hälfte in Europa hergestellt wird. Am Stand FS905/2 veranstaltet das Unternehmen zudem eine Reihe von Produktvorstellungen, Seminaren und Roadshows.

Zoomlion stellt mehrere in Europa entwickelte und gefertigte intelligente Autobetonpumpen vor. Dazu gehören die beiden Hochleistungsmodelle 36X-5Z und 43X-5RZ, die mit hochpräziser, effektiver Pumpensteuerung, adaptiver Materialförderung und aktiver Auslegerstoßdämpfung ausgestattet sind, um unterschiedlichen Pumpanforderungen gerecht zu werden, die Pumpeffizienz und Anpassungsfähigkeit zu verbessern sowie einen stabileren Betrieb und die Sicherheit auf dem Bau zu gewährleisten.

Wilbert, Zoomlions Tochtergesellschaft in Deutschland, stellt ebenfalls eine Reihe von Produkten aus. Dazu gehört der WT360 Flachkopfkran, der unter den Produkten seiner Klasse in Bezug auf Hubkapazität, Arbeitsgenauigkeit und Sicherheit branchenweit führend ist.

Die Turmdrehkräne der R-Generation geben auf der bauma 2022 ihr Debüt. Als maßgeschneidertes Produkt für den europäischen Markt ist der R220-10S ein Flachkopfkran, der 15 Auslegerlängen-Kombinationen bietet, mit denen er an die unterschiedlichsten Baubedingungen angepasst werden kann. Die Standardkonfiguration umfasst Superlift mit einem Klick, Geschwindigkeitsanpassung entsprechend der Last, Schwebebetrieb im Stillstand und Fehlersuche mit einem Knopfdruck, um für eine effiziente Umsetzung der Bauprozesse einen reibungslosen Betrieb und eine präzise Steuerung zu ermöglichen.

„Zoomlions globaler Plan nutzt unsere zukunftsweisenden Technologien, unsere umfangreiche Erfahrung im Bereich des Kundendienstes und kombiniert die Marktkenntnisse unserer europäischen Tochtergesellschaften Wilber und CIFA, um unsere Lokalisierungs- und Anpassungsstrategie zu erweitern. So können wir unseren europäischen Kunden mehr Produkte anbieten, die ihren Bedürfnissen und Bauvorhaben besser gerecht werden", sagte Fan Zhide, Assistant General Manager von Zoomlion Overseas Company.

MÜNCHEN, 29. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) stellt auf der Baumaschinenmesse, bauma, 2022, die vom 24. bis 30. Oktober in München stattfindet, eine neue Generation von Turmdrehkränen und Autobetonwagen vor, die speziell für den europäischen Markt entwickelt wurden.

