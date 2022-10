Sperrfrist: 30.10.2022 00:01

Berlin (ots) - Hohe Preise für Mietwohnungen und Eigentum, zu wenig

Wohnraum-Angebot: Berufstätige im Großraum Berlin sind mit der Lage auf dem

Wohnungs- und Immobilienmarkt unzufrieden. Das hat unmittelbare Folgen für den

Arbeitsmarkt in der Hauptstadtregion: So sehen immer mehr Berufstätige Probleme

auf Unternehmen zukommen, Fachkräfte zu finden bzw. in der Region zu halten. Zu

diesen Ergebnissen kommt eine Befragung unter 400 Berufstätigen zwischen 18 und

65 Jahren im Großraum Berlin im Auftrag der Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaft PwC.





Frust über die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt"Der Frust der Berufstätigen über die Lage auf dem Berliner Wohnungs- undImmobilienmarkt ist groß", beobachtet David Rouven Möcker, Leiter des BereichsReal Estate Consulting bei PwC. "Das ist bedauerlich, weil sich dieüberwältigende Mehrheit der Menschen in der Region sehr wohl fühlt - vor allemwegen hervorragender kultureller Angebote, einer guten Infrastruktur undvielfältiger Jobmöglichkeiten." Das belegt auch die Tatsache, dass Berlin seit2005 kontinuierlich wächst - durch eine natürliche Bevölkerungsentwicklung, aberauch durch Zuzug aus dem Aus- und Inland. Allerdings sind 56 Prozent derBefragten mit den hohen Kosten für Wohneigentum unzufrieden, rund zwei Drittelbeklagen sich über die Mietpreise (63 Prozent) und die geringe Anzahl an freienWohnungen (65 Prozent). Der Unmut über die Wohnsituation ist demnach sehr hoch -und darüber kann auch eine leichte Verbesserung gegenüber denBefragungsergebnissen im Jahr 2020 nicht hinwegtäuschen."Möglicherweise liegt dies daran, dass in den letzten Jahren viele Menschen ausRegionen und Städten im In- oder Ausland nach Berlin gezogen sind, in denen dasWohnen historisch schon immer teurer war. Somit wächst der Anteil an derBerliner Bevölkerung kontinuierlich, der nicht nur über ein überdurchschnittlichhohes Einkommen verfügt, sondern auch das sehr niedrige Berliner Preisniveau vonvor zehn Jahren nicht mehr erlebt hat", sagt Dr. Frederik Mielke, Leiter desBereichs Audit Real Estate bei PwC. "Ich nehme die Situation als extremangespannt war, da es zwischen dem Wohnungsangebot und der Nachfrage ein sehrstarkes Ungleichgewicht gibt. Die Berliner Bevölkerung wächst und derWohnungsbau hinkt schlicht hinterher." Erschwerend kommt dazu, dass es wegen dergestiegenen Zinsen für Baukredite und der hohen Baukosten für viele Menschennoch schwieriger wird, sich Eigentum zu leisten: "So entsteht zusätzlicheNachfrage im Mietwohnungsmarkt", erklärt Mielke das Dilemma, "wodurch der Druck