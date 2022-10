bauma 2022 manifestiert Innovationsfähigkeit der Branche und übertrifft Erwartungen

München (ots) -



- Rund 3.200 Aussteller aus 60 Ländern auf dem Gelände der Messe München

- Mehr als 495.000 Besucher aus über 200 Ländern

- Erwartungen der Branche weit übertroffen



Wenn das Gelände der Messe München sieben Tage lang zum Zentrum der

Baumaschinenindustrie wird, dann ist endlich wieder bauma. Insgesamt rund 3.200

Aussteller aus 60 Ländern (2019: 3.684 Aussteller aus 63 Ländern) und mehr als

495.000 Besucher aus über 200 Ländern (2019: 627.603 Besucher aus mehr als 200

Ländern) kamen von 24. bis 30. Oktober 2022 zur Weltleitmesse für Baumaschinen,

Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte nach München.

Der Anteil der internationalen Besucher lag bei rund 50 Prozent.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Top-Ten-Ausstellerländer waren - in dieser Reihenfolge - Deutschland,Italien, die Türkei, Großbritannien und Nordirland, die Niederlande, Frankreich,die USA, Österreich, Spanien und China. Der Anteil internationaler Ausstellerlag dabei bei knapp 65 Prozent.Stefan Rummel, zuständiger Geschäftsführer der Messe München, freut sich: "Diesebauma hat wieder begeistert und fasziniert! Nachdem sich die Welt seit derletzten bauma grundlegend verändert hat, freuen wir uns riesig, dass die bauma2022 mit zahlreichen Innovationen unserer Kunden, guten Geschäftsabschlüssen undvielen Besuchern aus aller Welt unverändert ein Kraftzentrum derBaumaschinenbranche ist."Erwartungen der Branche weit übertroffenUnd das liegt daran, dass sich die bauma auch in diesen unsteten Zeiten gewohntstark präsentiert hat, wie Domenic Ruccolo, CSO Wirtgen Group und Senior VicePresident, Sales, Marketing, and Product Support, Global Construction Equipment,John Deere bestätigt: "Der gemeinsame Messeauftritt der WIRTGEN GROUP mit JohnDeere war ein voller Erfolg. Das Interesse an unserem Unternehmen und unserennachhaltigen Produktinnovationen war überwältigend. Unser Auftritt auf derLeitmesse bauma ist der bislang erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte derWIRTGEN GROUP." Auch Steffen Günther, Mitglied des Direktoriums bei Liebherr,zieht ein positives Fazit: "Die bauma ist für uns sehr erfolgreich verlaufen.Wir haben ein großes Publikum begeistert. Die Gespräche waren ausgezeichnet. Wirfreuen uns schon heute auf die nächste Ausgabe der Messe." Fred Cordes,Vorsitzender der Geschäftsführung bei Zeppelin (CAT), ergänzt: "Die bauma warüberfällig: Das zeigt der überwältigende Ansturm auf unserem Messestand und dasaußerordentliche Interesse an Cat Baumaschinen und Zeppelin Dienstleistungen."Auch in puncto Geschäftsabschlüsse war die bauma einmal mehr DIE Plattform fürdie Branche. Alexander Greschner, Vertriebsvorstand bei der Wacker Neuson Group: