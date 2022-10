Der Fachkräftemangel wird sich noch verstärken. Wenn das nicht zum Absturz der deutschen Wirtschaft führen soll, müssen Politik und Firmen ungewohnte Wege beschreiten.

Frankfurter Rundschau, 31.10.2022 (ots) - Der Arbeitskräftemangel wird bald die

meisten Unternehmen und Branchen betreffen. (...) Klar ist: Die Politik, die

Unternehmen und auch die Gewerkschaften müssen die Herausforderung ernst nehmen

- und sie müssen an einem Strang ziehen. (...)



Dabei wird es auch darum gehen, Arbeit anders zu verteilen. Einerseits in

einzelnen Unternehmen, wo vielerorts überflüssige Arbeitsbereiche geschaffen

wurden - sogenannte Bullshit-Jobs. (...)





Andererseits muss die Arbeit vor dem Hintergrund des Personalmangels, desKlimawandels und der sozial-ökologischen Transformation branchenübergreifend neuverteilt werden. Eine unangenehme Wahrheit für Parteien und Gewerkschaften, diefür den Erhalt von Arbeitsplätzen kämpfen - selbst dann, wenn Unternehmen undBranchen nicht mehr wettbewerbsfähig sind und nur noch künstlich am Lebengehalten werden. Das Gute an der ganzen Sache ist: In vielen Unternehmen undBranchen verschiebt der Arbeitskräftemangel das Machtgleichgewicht in Richtungder Beschäftigten. (...)Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/10349/5357481OTS: Frankfurter Rundschau