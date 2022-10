Angreifer verletzt Ehemann von US-Politikerin Pelosi

Nancy Pelosi ist in der politischen Rangfolge der USA nach Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris die Nummer drei. Die Demokratin wird rund um die Uhr von Leibwächtern bewacht - für Familien auch prominenter Kongressmitglieder ist aber kein Schutz vorgesehen. Angesichts der seit Jahren aufgeheizten Stimmung in der polarisierten US-Politik wird dies von Experten kritisiert.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Wenige Tage vor den Parlamentswahlen in den USA ist der Ehemann der Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi im Haus des Paars angegriffen und schwer verletzt worden. Mitten im aggressiv geführten Wahlkampf brach ein Mann nachts in San Francisco in das Haus ein und verlangte nach der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses. Die 82-jährige Demokratin war nicht zu Hause. Als die Polizei eintraf, schlug der Angreifer mit einem Hammer auf ihren gleichaltrigen Ehemann Paul Pelosi ein. Die Attacke verstärkte in den USA die Angst vor politisch motivierter Gewalt. Präsident Joe Biden zog eine Verbindung zur Rhetorik der Republikaner um Vorgänger Donald Trump.

Paul Pelosi musste nach dem Angriff in der Nacht zum Freitag wegen eines Schädelbruchs und ernster Verletzungen am rechten Arm und den Händen operiert werden, wie ein Sprecher der Parlamentsvorsitzenden mitteilte. Die Ärzte erwarteten aber, dass er sich vollständig erholen werde. Nancy Pelosi teilte am Sonntag mit, dass sich der Zustand ihres Mannes verbessere. "Unsere Kinder, unsere Enkel und ich sind untröstlich und traumatisiert angesichts des lebensbedrohlichen Angriffs auf unseren Paps", schrieb sie.

Der 42-jährige Angreifer wurde festgenommen. Medienberichten zufolge rief er bei dem Überfall: "Wo ist Nancy?" Er soll auch geplant haben, Paul Pelosi zu fesseln und auf die Rückkehr der Politikerin zu warten. Nancy Pelosi war jedoch in Washington. Nach Polizeiangaben gelang es ihrem Mann, den Notruf zu wählen. Er habe danach zwar nicht selbst über den Angriff berichten können - die Mitarbeiterin der Notruf-Hotline habe aber seine Unterhaltung mit dem Angreifer mitgehört und die Polizei losgeschickt.

Nach Angaben der Polizei wurde der Angreifer unter dem Verdacht des versuchten Mordes, des Angriffs mit einer tödlichen Waffe, der Misshandlung älterer Menschen und des Einbruchs sowie anderer Verbrechen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft will nun rasch Anklage erheben. Staatsanwältin Brooke Jenkins kündigte an, der 42-Jährige werde voraussichtlich am Dienstag vor Gericht erscheinen. Sie kündigte an, den mutmaßliche Täter "für seine abscheulichen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen".