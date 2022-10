FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Russland kündigt Getreideausfuhr-Vereinbarung auf:

Diese Aufkündigung ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr Russland internationale Verpflichtungen nach Gutdünken mal achtet und mal missachtet. Unerwartet kam sie nicht. Zum einen hatte Russland wiederholt zu verstehen gegeben, dass es nicht bereit sei, die Vereinbarung zu verlängern, zum anderen beklagte die Ukraine, dass Russland die Ausfuhr gezielt verzögere. Offenbar will die russische Führung nun unbeteiligte Dritte dafür bestrafen, dass ihre Armee die Kriegsziele in der Ukraine verfehlt und zunehmend in die Defensive gerät. Drei Monate lang hatte die Vereinbarung die Lebensmittelkrise in vielen Ländern gemildert. Nun droht sie vor dem Winter mit voller Wucht zurückzukehren.