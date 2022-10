Die IG Metall Bayern will mit den Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, um in der nächsten Verhandlungsrunde ein besseres Angebot zu bekommen. Diese ist für den 8. November geplant./igl/DP/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie gehen am Montag weiter. Nach Angaben der Industriegewerkschaft Metall sollen bei Bosch Rexroth im schwäbischen Elchingen alle Schichten davon betroffen sein. Bei Syncreon in Neutraubling in der Oberpfalz sollen Beschäftigte ab der Mittagszeit in den Warnstreik gehen. Mit Ablauf der Friedenspflicht hatten sich der Gewerkschaft zufolge in der Nacht zum Samstag bereits mehr als 1300 Beschäftige verschiedener Unternehmen an ersten Warnstreiks im Freistaat beteiligt.

Warnstreiks in Metallindustrie in Bayern gehen weiter

