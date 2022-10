MOSKAU/NEW YORK (dpa-AFX) - Mit der Aussetzung des internationalen Abkommens zum Export von Getreide aus der Ukraine übers Schwarze Meer hat Russland neue Empörung auf sich gezogen. Westliche Regierungen appellierten am Sonntag an Präsident Wladimir Putin, die Verpflichtungen aus der im Sommer geschlossenen Übereinkunft einzuhalten. Die Ukraine und die USA warfen Moskau vor, Hunger als Waffe zu instrumentalisieren. Die Vereinten Nationen sehen noch Hoffnung, das Abkommen zu retten. Ein UN-Sprecher in New York sagte, UN-Generalsekretär António Guterres führe intensive Kontakte mit dem Ziel, die Aussetzung des im Juli geschlossenen Abkommens wieder rückgängig zu machen. Das Abkommen soll Millionen Menschen weltweit Zugang zu Brot und anderer Nahrung sichern.

Trotz der russischen Aussetzung sollen am Montag aber weiter Schiffe über den Korridor im Schwarzen Meer ausfahren - auf einen entsprechenden Plan einigten sich die Delegationen der Vereinten Nationen, der Türkei und der Ukraine. Das teilte das Koordinierungszentrum in Istanbul am späten Abend mit. Am Montag sollen demnach zwölf Schiffe durch den Korridor in Richtung Istanbul aufbrechen, vier in entgegengesetzte Richtung. Die russische Delegation sei darüber informiert worden.