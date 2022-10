„Die heutige Eröffnung der Integrierten Sonderzone für Logistik ist ein Zeugnis für die Vision 2030 und die unermüdliche Unterstützung Seiner Königlichen Hoheit für den Sektor. Sie positioniert das Königreich als globale Logistik-Drehscheibe, die drei Kontinente miteinander verbindet und die größten Unternehmen der Welt in das Königreich lockt, während unser Logistiksektor durch die nationale Transport- und Logistikstrategie umgestaltet wird", sagte Saleh bin Nasser Al-Jasser, Saudi-Arabiens Minister für Transport und Logistik.

Die 3 Millionen Quadratmeter große Integrierte Sonderzone für Logistik ist strategisch günstig gelegen, um Milliarden potenzieller Kunden in Afrika, Asien und Europa zu bedienen. Sie nutzt Technologien, die den Warenverkehr rationalisieren, darunter erstklassige, für den elektronischen Handel optimierte Inventarsysteme, und bietet direkte Verbindungen zwischen Investoren, Lieferanten, Zollbehörden und Regierungsstellen.

RIAD, Saudi-Arabien, 31. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Führende Vertreter der weltweiten Logistikbranche sind heute in Riad, um gemeinsam mit der Zivilluftfahrtbehörde Saudi-Arabiens (General Authority for Civil Aviation, GACA) den Start der Integrierten Sonderzone für Logistik zu feiern, einer vollständig integrierten ökonomischen Sonderzone.

Die Integrierte Sonderzone für Logistik wurde am 31. Oktober 2022 in Riad von Seiner Hoheit dem Minister für Transport und Logistik und der Zivilluftfahrtbehörde eröffnet.

DIE INNOVATIVSTE WIRTSCHAFTSZONE DER WELT WURDE IN RIAD ERÖFFNET

