Sibanye-Stillwater schließt einen fünfjährigen Tarifvertrag für die PGM-Betriebe in Rustenburg und Marikana ab

Johannesburg, 28. Oktober 2022. Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... ) teilt mit, dass es mit der Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) eine Vereinbarung über die Jahreslöhne und -leistungen für die Beschäftigten in den Betrieben in Marikana und Rustenburg erzielt hat. Diese Vereinbarung mit der AMCU folgt auf frühere Vereinbarungen mit der National Union of Mineworkers (NUM) und der UASA vom 30. September 2022 und markiert den Abschluss der Lohnverhandlungen in den Betrieben Marikana und Rustenburg.