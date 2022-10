Streemfire, das TV-Netzwerk der Content Creators, stellt auf dem Web Summit 2022 einen programmatischen Videowerbedienst vor

WIEN, Österreich, 31. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Streemfire, ein kostenloses TV-Netzwerk von Creators, kündigte heute im Vorfeld der Web-Summit-2022-Konferenz die Einführung von programmatischer Videowerbung in seinen TV-Kanälen an, die es Creators ermöglicht, mehr im Netzwerk zu verdienen.

„Streemfire ermöglicht es Creators, eine Stimme im TV zu haben. Mit der Einführung von programmatischer Werbung sind wir in der Lage, den Zuschauern die für sie relevantesten Anzeigen zu zeigen und den Creators zu ermöglichen, mehr zu verdienen", sagte Niklas Trenkler, CEO von Streemfire. „Die Übertragung von spezifischen Interessen und Hobbys auf Streemfire führt zu einem sehr zielgerichteten Publikum, das Werbetreibende nun besser ansprechen können."

Streemfire kombiniert die talentiertesten Creators mit einem entspannten TV-Erlebnis. Es ist das erste Netzwerk, das nutzergenerierte Inhalte in einem Ansichtsformat im Stil eines Fernsehkanals anbietet.

Durch programmatische Werbung können die Content Creators im Streemfire-Netzwerk mehr verdienen, während die Werbetreibenden den Zuschauern zielgerichtete, gemessene Werbung anbieten können, die für sie am relevantesten ist.

Während jeder Kanal in ein lineares Programm eingebunden ist, werden die Werbeunterbrechungen mit Hilfe von Server-Side Ad Insertion (SSAI) auf die einzelnen Zuschauer:innen abgestimmt, was eine nahtlose Einbindung von gezielter Werbung in die gestreamten Inhalte ermöglicht. Die Werbung wird zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und bei der richtigen Zielgruppe geschaltet.

Das Streemfire TV-Netzwerk besteht derzeit aus sechs Kanälen: Paragliding TV, The Cycling Channel, Duck Hunting TV, Motorbikes & Engines, Big City TV und Car Magazine TV. In jedem Kanal arbeitet Streemfire mit den talentiertesten Creators und den sachkundigsten Leadern in ihrer jeweiligen Nische zusammen. Die Kanäle sind kostenlos auf ROKU, Android TV und Amazon Fire TV verfügbar oder können über streemfire.com auf jedem beliebigen Gerät angesehen werden.

Streemfire ist der erste Dienst, der einen Raum für professionelle TV-Übertragungen anbietet, der sich an ein breites Publikum richtet. Das Netzwerk ermöglicht es den Zuschauern, eine kuratierte Vielfalt an Interessen, Genres und Stimmungen in einem nahtlosen 24/7-Live-Videoerlebnis zu entdecken.

Streemfire wird an der Web-Summit-2022-Konferenz in Lissabon, Portugal, teilnehmen, einer der weltweit größten Technologieveranstaltungen, an der Unternehmen teilnehmen, die die Technologiebranche neu definieren.

Weitere Informationen finden Sie auf streemfire.com.

Informationen zu Streemfire:

Streemfire ist ein gebührenfreies TV-Netzwerk, das ausschließlich Creator-Content sendet und aus sechs TV-Kanälen besteht, die kostenlos auf ROKU, Android TV und Amazon Fire TV verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie auf streemfire.com.

Kontakt:

Oliver Kerschbaum

kerschbaum@streemfire.com

+43 664 93094314

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1932649/Streemfire_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1932648/Streemfire_Logo.jpg

