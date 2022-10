FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat BASF nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand des Chemiekonzerns von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 55 auf 60 Euro angehoben. Ungeachtet steigender Investitionen in den kommenden zwei bis drei Jahren, eines strukturellen Gegenwinds in Europa im Energiebereich und der zugrunde liegenden gesamtwirtschaftlichen Nachfragetrends habe jeder Vermögenswert einen Preis, und dieser sei bei BASF mittlerweile "einfach viel zu gering", schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022

