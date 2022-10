Ifo Firmen sehen Existenz weniger bedroht als während Coronakrise

München (dts Nachrichtenagentur) - Etwa 7,5 Prozent der Unternehmen in Deutschland sehen sich gegenwärtig in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Das geht aus einer Umfrage des Ifo-Instituts hervor, die am Montag veröffentlicht wurde.



"Während der Corona-Hochphase lagen diese Zahlen deutlich höher, nämlich bei 21,8 Prozent", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Angesichts der kräftigen konjunkturellen Abkühlung zeigen sich die Unternehmen sehr robust." Der Anteil hat sich im Vergleich zu der letzten Erhebung im April nur leicht erhöht, als es 7,1 Prozent waren.