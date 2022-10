TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Eine ausgesprochen gute Stimmung an den US-Börsen hat am Montag auch den meisten asiatischen Aktienmärkten Auftrieb gegeben. Am Freitag hatten positiv aufgenommene Quartalsberichte von Intel und Apple der jüngsten US-Börsenrally weiteren Schub verliehen. Die chinesischen Börsen gaben zum Wochenstart dagegen erneut nach. Nicht zuletzt war dies schwachen Daten aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft geschuldet.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,78 Prozent höher auf 27 587,46 Punkte und baute damit sein Plus von 0,8 Prozent aus der vergangenen Woche aus. In Australien ging es für den S&P ASX 200 am Montag um 1,15 Prozent hoch auf 6863,46 Punkte.