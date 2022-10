DAX weiter mit Kurs auf 13.500 Punkte

Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Montagmorgen bei 13.280 Punkten höher. Damit könnte der DAX nun weiter Kurs auf den 10er-EMA im Monatschart im Bereich von 13.500/13.550 Punkten nehmen. Der 10er-EMA im Monatschart war in den Vormonaten die Anlaufmarke einer Erholung in der Extension im übergeordneten Abwärtstrend. Sehr viel Luft nach oben hat der DAX also wohl nicht mehr. Es könnte bald eine neue Abwärtsbewegung beginnen.

Aktuelle Lage