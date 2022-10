OceanaGold erinnert die CDI-Inhaber an den letzten Termin für die Umwandlung in TSX-notierte Aktien

(VANCOUVER) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) ("OceanaGold" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp ...) erinnert die Inhaber von CHESS Depositary Interests ("CDIs") an den bevorstehenden Stichtag für die Voluntary Sale Facility, der am 7. November 2022 (australische Sommerzeit) stattfinden wird. Dies ist das letzte Datum, an dem CDI-Inhaber ihre CDIs in an der TSX notierte Aktien von OceanaGold umwandeln können. Anweisungen für die Umwandlung finden Sie auf der Website des Unternehmens https://oceanagold.com/investor-centre/asx-delisting/.