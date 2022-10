FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Vorwoche gehen die Anleger am Montag etwas vorsichtiger in das Monatsfinale. Am letzten Oktober-Handelstag kann der Leitindex zunächst nichts mehr aufsatteln, nachdem er sich in diesem Monat bislang um mehr als 9 Prozent erholt hat. Der Leitindex bewegte sich im frühen Handel eng um seine Gewinnschwelle, zuletzt legte er knapp um 0,03 Prozent auf 13 247,63 Punkte zu. Der MDax gewann 0,39 Prozent auf 23 744,02 Zähler.

