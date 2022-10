Alles fokussiert sich bereits auf die Fed-Entscheidung am Mittwoch - und im Vorfeld dieser Entscheidung senden die Märkte verrückte Signale, die sich teilweise krass wiedersprechen: So verbucht etwa der Industrieindex Dow Jones seinen besten Monat seit dem Jahr 1976, gleichzeitig aber bleibt das Industriemetall Kupfer schwach und sendet der Dow Jones Transports klare Schwächzeihen zur Konjunktur in den USA. Nach den mit Enttäuschung aufgenommenen US-Tech-Zahlen flüchten offenkundig viele Investoren nun in Value-Aktien. Während einige Indikatoren nach der starken Rally vom Freitag Warnsignale senden, kommen wir nun in eine saisonal extrem günstige Phase für die Märkte, die durch die Aktienrückkäufe der US-Konzerne nun noch zusätzlich unterstützt werden. Die Fed steht vor einer schweren Situation: mit Mike Wilson von Morgan Stanley wird der größte Bär der Wall Street bullisch und prognostiziert einen schnellen Rückgang der Inflation in den USA..

Hinweise aus Video:

1. S&P 500: Tech-Crash, aber steigende Kurse? Smart money muss in den Markt

2. Schweizerische Nationalbank mit 142 Milliarden Franken Verlust – Rekord

