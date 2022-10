Golden Rim gibt Wechsel des CEO bekannt

Nach 21 Jahren bei Golden Rim, 15 davon in der Rolle des Geschäftsführers, wird Craig seine Funktion als CEO zurücklegen, dem Unternehmen jedoch als Director noch sechs Monate lang erhalten bleiben, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen.

Herr Adonis Pouroulis, Chairman von Golden Rim, erklärt: „Craig war maßgeblich am Erfolg von Golden Rim beteiligt. Eine ganze Reihe von Goldentdeckungen gehen auf sein Konto. Er hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, die Projekte des Unternehmens in ein fortgeschrittenes Ausbaustadium zu bringen, und war die treibende Kraft hinter dem Goldprojekt Kada, mit dem das Unternehmen den Weg in Richtung Projekterschließung einschlug. Craig war unermüdlich für das Unternehmen im Einsatz und es war eine große Freude, mit ihm zu arbeiten.

„Im Namen des Board of Directors und aller Mitarbeiter und Stakeholder möchte ich Craig einen besonderen Tribut zollen und ihm aufrichtig für sein Engagement und seinen Einsatz über einen so langen Zeitraum danken. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

„Tim Strong darf ich ganz herzlich bei uns willkommen heißen. Tim ist mit Westafrika bestens vertraut und wir freuen uns schon auf seine Beiträge zum weiteren Ausbau des Goldprojekts Kada.“

Tim ist Wirtschaftsgeologe und kann mehr als 13 Jahre Berufserfahrung in sechs Kontinenten vorweisen. Tims Erfahrung mit Rohstoffen umfasst Gold, Kupfer, Kobalt, Nickel, Blei und Zink, wobei vor allem das orogene Gold in den westafrikanischen Scherungszonen einen besonderen Schwerpunkt bildet. Im Laufe seiner Karriere hat der Experte in Zusammenarbeit mit großen Bergbauunternehmen, Juniorexplorern und Kapitalmarktexperten zahlreiche Projekte von der Zielgenerierung über die strategische Explorationsplanung bis hin zur Ressourcenschätzung und Machbarkeitsstudie geführt. Zu den Höhepunkten seiner Tätigkeit zählen die Ressourcenbohrungen in der Goldlagerstätte Yaouré an der Elfenbeinküste (Amara Mining/Perseus Mining) sowie die aktuelle bergbaunahe Exploration für Resolute Mining in Mali.