Unter Schwankungen erholten sich die FMC-Aktien nun an der Dax-Spitze um 6,2 Prozent, gefolgt von Fresenius mit einem Anstieg um 4,2 Prozent. Analyst Graham Doyle von der UBS etwa erwähnte, dass die Prognosesenkung großteils bereits in den Schätzungen am Markt enthalten ist. Einige Anleger könnten also eine Einstiegschance wittern, hieß es unter Händlern.

Dank der meist hilfreichen internationalen Vorgaben - mit der positiven Wall Street und Kursgewinnen in Tokio im Rücken - gelang dem Dax am Montag zwar zwischenzeitlich ein knapper weiterer Höchststand seit Mitte September. Für mehr als die 13 260 Punkte reichte es aber nicht. Grundsätzlich bleiben die Experten der Credit Suisse denn auch weiter vorsichtig für Aktien angesichts nachlassender Wachstumsdynamik bei steigenden Zinsen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Vorwoche gehen die Anleger am Montag etwas vorsichtiger in das Monatsfinale. Am letzten Oktober-Handelstag kann der Dax zunächst nichts mehr aufsatteln, nachdem er sich in diesem Monat bislang um mehr als 9 Prozent erholt hat. Der Leitindex bewegte sich in der ersten Handelsstunde um seine Gewinnschwelle, zuletzt gab er knapp um 0,04 Prozent auf 13 237,41 Punkte nach. Während der EuroStoxx auch ganz knapp im Minus lag, gewann der MDax 0,43 Prozent auf 23 754,03 Zähler hinzu.

