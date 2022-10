Ether wird zu deflationärem Asset

Abb.1: Wöchentliche TVL und Preis-Performance der wichtigsten Krypto-Kategorien

Das obige Diagramm zeigt die durchschnittliche Funding Rate (in Prozent), die von den Börsen für unbefristete Futures-Kontrakte von Bitcoin festgelegt wurde. Eine auf der Grafik veranschaulichte negative Funding Rate bedeutet, dass Short-Positionen regelmäßig Long-Positionen bezahlen müssen und deutet in der Regel auf eine pessimistische Stimmung hin, da zunehmend Short-Händler den Markt dominieren.

Das Angebotswachstum von Ethereum (ETH) hat sich in den letzten zwei Wochen in eine deflationäre Richtung entwickelt. Das Netzwerk bereitet sich darauf vor, ETH langfristig in einen deflationären Vermögenswert umzuwandeln, für den Fall, dass Ethereum seine Akzeptanz beibehält und dementsprechend ein wertvollerer Vermögenswert wird. Abbildung 3 verdeutlicht, dass die Ausgabe von ETH nach dem Merge zurückgegangen ist. Wir werden die Auswirkungen dieser Entwicklung in diesem Bericht näher beleuchten.

Makroökonomische und regulatorische Entwicklungen – 60 Prozent des Krypto-Mining ist erneuerbarer Energie

Die europäischen Staats- und Regierungschefs trafen sich am 20. und 21. Oktober zu einem Gipfeltreffen in Brüssel, um den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf den Energiemarkt vor einem ungewöhnlich kalten Winter zu erörtern. Einigkeit herrschte in Bezug auf die Beschleunigung und Intensivierung der Bemühungen zur Reduzierung der Energienachfrage, zur Vermeidung von Rationierungen, zur Sicherung der Versorgung und zur Senkung der Preise. Im Lichte steigender Energiepreise ist auch der Energieverbrauch für das Bitcoin-Mining in den letzten 12 Monaten um 41 Prozent angestiegen. Wie der Bitcoin Mining Council jedoch gleichzeitig berichtete, ist das Mining von Bitcoin so nachhaltig wie kein anderes Energiesystem – fast 60 Prozent des Energieverbrauchs beruht mittlerweile auf erneuerbaren Energien.