Wirtschaft IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt zum sechsten Mal in Folge

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im Oktober zum sechsten Mal in Folge zurückgegangen. Gegenüber September sank der Frühindikator um weitere 0,3 Punkte auf einen neuen Wert von 100,2 Zählern, teilte das Institut am Montag mit.



Damit liegt er nur noch knapp über der neutralen Marke von 100 und signalisiert somit nur noch geringfügig positive Aussichten für die Arbeitsmarktentwicklung. Auf europäischer Ebene verzeichnet das Barometer ebenfalls den sechsten Rückgang in Folge und liegt nun mit 99,7 Punkten leicht unterhalb der neutralen Marke. "Normalerweise gibt es nur eines von beiden: starker Arbeitskräftebedarf oder schwache Konjunktur - aber im Moment trifft Knappheit auf Krise", sagte IAB-Forscher Enzo Weber.