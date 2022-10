Der hervorragende Auftragseingang zeigt, dass Rohde & Schwarz in seinen Märkten gut positioniert ist. Jede der drei Divisionen ist im zweistelligen Bereich gewachsen. Gebremst wurde die Verumsatzung jedoch durch die angespannte Lage in der Supply Chain. Für ein Plus an Stabilität sorgte die hohe Wertschöpfungstiefe des Konzerns mit eigenen Werken in Deutschland, Tschechien, Singapur und Malaysia.



Innovative Messtechnik für Zukunftstechnologien



Rohde & Schwarz schafft mit seinen Messtechniklösungen die Basis für technologische Entwicklungen in Wachstumsmärkten wie Mobilfunk, Automotive, Quantencomputing und Aerospace & Defense. Entsprechend hoch war die Nachfrage nach leistungsstarken Testern für die drahtlose Kommunikation, Signalgeneratoren, Spektrumanalysatoren und Oszilloskopen.

Im Mobilfunk trieben vor allem der weltweite Ausbau der 5G-Netze und die verstärkte Verbreitung von 5G-fähigen Endgeräten das Geschäft. Zugleich begann sich bereits 6G am Horizont abzuzeichnen, deren Grundlagenforschung Rohde & Schwarz bis in den Sub-Terahertzbereich unterstützt. Umfassende technologische Weiterentwicklungen bestimmten auch den Bereich Automotive. Unter dem Kürzel V2X lag hier ein Schwerpunkt auf den Themen Vernetzung und Kommunikation. Mit einem neu am Markt eingeführten Radartestsystem gelang es dem Konzern, sich in diesem Anwendungsbereich als technisch führend zu etablieren. Die Automobilindustrie kommt damit der Vision des autonomen Fahrens einen entscheidenden Schritt näher.