Israel verschärft Sicherheitsvorkehrungen vor Wahl

TEL AVIV (dpa-AFX) - Vor der Wahl eines neuen Parlaments am Dienstag hat Israel seine Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Rund 18 000 Einsatzkräfte seien am Wahltag im Einsatz, um landesweit die Sicherheit der 6,8 Millionen Wahlberechtigten zu gewährleisten, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montag mit. Es ist bereits die fünfte Wahl in rund dreieinhalb Jahren.

Der ehemalige Ministerpräsident und aktuelle Oppositionsführer Benjamin Netanjahu - auch "Bibi" genannt - hofft auf ein Comeback. Nach jüngsten Umfragen könnte seine Partei, der Likud, erneut stärkste Kraft im israelischen Parlament (Knesset) werden. Unklar ist aber, ob das Pro-Bibi-Lager eine Mehrheit bilden kann.