Wirtschaft EU-Wirtschaft wächst um 0,2 Prozent

Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im dritten Quartal sowohl im Euroraum als auch in der EU um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Das teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Montag nach einer vorläufigen Schnellschätzung mit.



Im zweiten Quartal war das BIP im Euroraum um 0,8 Prozent und in der EU um 0,7 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft im dritten Quartal im Euroraum um 2,1 Prozent und in der EU um 2,4 Prozent. Im zweiten Quartal hatte der Wert in beiden Gebieten bei +4,3 Prozent gelegen.