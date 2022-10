Vegan ist Out!

Anleger haben in den letzten 12 Monaten den Appetit auf sogenannte “vegane Aktien” verloren, während die Anteilsscheine traditioneller Fleischproduzenten weitaus besser abschnitten. Das zeigt eine Analyse der Social-Investing-Plattform eToro, die anlässlich des Weltvegantags am 1. November erstellt wurde. Wir stellen die Analyse vor…

Exklusive eToro-Analyse zu Aktien für vegane und fleischhaltige Ernährung.

Binnen zwei Jahren erzielte ein Aktienkorb der 10 größten Fleisch-Produzent:innen eine Rendite von 7 Prozent, während die 10 größten veganen Aktien 36 Prozent verloren.

Sechs der zehn Unternehmen im veganen Korb gingen erst kürzlich an die Börse. Seit dem Börsengang verloren sie im Durchschnitt 77 Prozent an Wert.

So verlor ein Aktienkorb der 10 größten veganen Aktien in den vergangenen 12 Monaten 51 % an Wert und 36 % über die letzten zwei Jahre. Dagegen büßte ein Aktienkorb der größten fleischproduzierenden Unternehmen im letzten Jahr nur 12 % an Wert ein und gewann auf Sicht von zwei Jahren sogar 7 % hinzu (auf US-Dollar-Basis).

Das ist eine klare Trendwende im Vergleich zu den Vorjahren, als die Kurse veganer Aktien in die Höhe schnellten. Auf einen längeren Zeitraum gesehen wäre der vegane Korb jedoch die lukrativere Anlage gewesen: Auf Sicht von 3 Jahren konnte dieser 38 % zulegen, während der fleischhaltige Korb 10 % verlor. Auf Sicht von 5 Jahren ist das Verhältnis 20 % zu 5 %. Allerdings ist dieses gute Abschneiden des veganen Korbes ausschließlich auf das phänomenale Wachstum des veganen Getränkeherstellers Celsius Holdings zurückzuführen. Dessen Aktienkurs schoss in fünf Jahren um 1.500 % in die Höhe.

Technologieaktien nicht zu schlagen

Die Rendite des Nasdaq auf Fünfjahressicht konnte jedoch keiner der beiden Körbe toppen. Der US-Technologieindex stieg in diesem Zeitraum um 67 %, beide Körbe schnitten aber deutlich besser ab als der FTSE100 (- 5 %).