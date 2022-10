Am besten laufen die Geschäfte der Frachttochter Lufthansa Cargo, die bis Ende September bereits einen operativen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro erflogen hat und wahrscheinlich das Rekordergebnis des Vorjahres (1,5 Milliarden) übertreffen wird. Besonders gut läuft es auch bei der Tochter Lufthansa Technik. Die Wartungstochter profitiert von der weltweiten Nachfrage nach Wartungsarbeiten bei dem Hochfahren der Kapaziäten. Der prognostizierte operative Milliardengewinn zeigt, daß die Richtung stimmt, der Gewinn aber noch nicht ausreicht. Denn Lufthansa-Chef Spohr plant in den nächsten Jahren Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden jährlich. Diese Lücke will geschlossen werden. Bis 2030 ist der Einkauf von 200 neuen Flugzeugen geplant. Das spart auch Treibstoffkosten, weil neue Flugzeuge weniger verbrauchen. Deswegen könnten sogar noch mehr Maschinen bestellt werden.

Wie man es dreht und wendet, ist das Passagiergeschäft noch schwachbrüstig. Das Geschäft wird vor allem vom Logistikgeschäft (Cargo) getragen. Ein Drittel der Einnahmen steht für den Heimatmarkt Deutschland, wo CEO Spohr eine Rezession für möglich hält. Deswegen vermarktet Lufthansa Flugtickets vermehrt auch im Ausland, vorzugsweise in den USA, wo der oberste Lufthanseat eine stabile Wirtschaftsentwicklung erwartet. Mit einem aktuellen Börsenwert von 8 Milliarden ist die Aktie fast geschenkt: Vor Corona (2019) lag der Jahresumsatz bei 36 Milliarden, dem mehr als vierfachen. Fazit: Die Airline hat noch viel Luft nach oben! Wer sich vor zwischenzeitlichen Turbulenzen nicht fürchtet, investiert ist in die Fortsetzung des turnarounds.