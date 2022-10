Bestehende Aktionäre und andere Investoren, die an der Zeichnung des Angebots interessiert sind, sollten ihr Interesse per E-Mail an ir@aurania.com anmelden.

Chairman, President und Chief Executive Officer, Dr. Keith Barron, kommentierte: "Unsere Wasser-, Umwelt-, Community-Relations- und technischen Teams sind mit den vielen Aufgaben, die vor diesem Bohrprogramm anfallen, auf Kurs. Tatasham ist das größte geophysikalische Merkmal des Unternehmens, das bei der luftgestützten magnetischen Untersuchung, die 2017 über dem Projektgebiet durchgeführt wurde, identifiziert wurde. Ich möchte Tatasham schon seit geraumer Zeit bebohren und ich vermute, dass wir, sobald wir hier mit den Bohrungen beginnen, ein besseres Verständnis davon bekommen werden, was wir in der Tiefe haben könnten. "

Toronto, Ontario, 31. Oktober 2022 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 4.444.444 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,45 C$ pro Einheit abzuschließen, wodurch dem Unternehmen ein Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 C$ (das "Angebot") zufließen wird.

Aurania kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung und Update zum Bohrprogramm in Ecuador an

