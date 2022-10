Nach Ifo-Angaben sehen sich derzeit 7,5 Prozent der Betriebe in ihrer Existenz bedroht. Das sind sehr viel weniger als während der heißen Phase der Corona-Krise: Im Juni 2020 fühlten sich demnach mit 21,8 Prozent fast dreimal so viele Unternehmen bedroht.

WIESBADEN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - In wirtschaftlich unsicheren Zeiten haben sich in diesem Jahr bislang weniger Firmengründer in Deutschland an den Markt getraut. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Unterdessen ergab eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts, dass die aktuellen Rückschläge bereits etablierten Unternehmen in Summe deutlich weniger Sorgen machen als die Corona-Krise. "Angesichts der kräftigen konjunkturellen Abkühlung zeigen sich die Unternehmen sehr robust", bilanzierte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe am Montag.

