Ford Pro-Studie E-Mobilität und Telematik-Services warten im deutschen Flottenmarkt weiterhin auf ihren Durchbruch

Köln (ots) -



- Erst sechs Prozent der Firmenwagen sind in Deutschland rein elektrisch

unterwegs. Mehrheit der Unternehmen will aber mittelfristig auf

Elektromobilität umsteigen

- Telematikdienste für ein effizienteres Fuhrpark-Management stoßen weiterhin

auf Vorbehalte, befinden sich aber auf dem Vormarsch



Die Elektromobilität hat in deutschen Firmenfuhrparks noch immer einen

deutlichen Aufholbedarf. Dies ist eines der Ergebnisse der Studie "Game Changer

- Elektrifizierung und Digitalisierung werden Fuhrpark- und Flottenmanagement

verändern"*, die das Handelsblatt Research Institute (HRI) im Auftrag von Ford

Pro Deutschland umgesetzt hat. Jedoch zeigt die Online-Umfrage unter rund 250

Entscheidern in Unternehmen, die einen eigenen Fuhrpark besitzen, ebenso

deutlich: Die Mehrheit der Unternehmen will in den nächsten Jahren E-Fahrzeuge

anschaffen, gut ein Drittel sogar innerhalb der kommenden 24 Monate. Auch das

Thema Telematikdienste findet zunehmend das Interesse der Fuhrparkentscheider.