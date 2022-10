BERENBERG stuft BBVA auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BBVA nach vorgelegten Quartalszahlen der spanischen Großbank von 5,30 auf 5,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen höherer Erträge, geringerer Kreditausfälle und niedriger als von ihm erwarteter Nettoverlustpositionen habe er seine Schätzungen für 2022 deutlich angehoben, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 07:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 5,22EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Christodoulou

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,80

Kursziel alt: 5,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m