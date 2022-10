(Neu: Einschätzung des Handelsverbands Deutschland)

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im deutschen Einzelhandel sind die Geschäfte im September wieder etwas besser gelaufen. Im Vergleich zum August zog der preisbereinigte Umsatz um 0,9 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Einschließlich der Preiserhöhungen hatten die Händler 1,8 Prozent mehr in der Kasse. Darin sind auch Saison- und Kalendereffekte berücksichtigt.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) sieht die Konsumstimmung dennoch auf einem Tiefpunkt. "Der Einzelhandel ist im September über höhere Preise gewachsen. Insbesondere die höheren Kosten in der Beschaffung und in der Logistik sowie die stark gestiegenen Energiekosten spiegeln sich in den höheren nominalen Umsätzen wider", erklärte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in Berlin.