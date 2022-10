Yang Chaobin von Huawei bringt All-Band 5G Solution Series auf den Markt

5G wird seit drei Jahren vermarktet. Es hat sich in Bezug auf die Netzabdeckung, die Geräte und die Nutzerzahl schnell weiterentwickelt. 5G bietet Verbrauchern ein intensiveres und digitales HD-Erlebnis und hat die digitale Transformation in allen Branchen beschleunigt. Es hat die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, und die Produktionseffizienz der Industrie verbessert. Beim Aufbau von 5G-Netzen konzentrierten sich die Betreiber in der Anfangsphase auf die Entwicklung von TDD und mmWave, aber in letzter Zeit haben sich die meisten Betreiber für die TDD+FDD-Konvergenz entschieden.

In Zukunft werden alle Verbindungen und Dienste auf 5G umgestellt, und das gilt auch für alle Frequenzbänder. Huawei hat das One-5G-Konzept und Lösungen entwickelt, um die Fähigkeiten aller Bänder zu maximieren und eine tiefgreifende Koordination zwischen den Bändern zu ermöglichen, was die Grundlage für den Aufbau effizienter und kostengünstiger 5G-Netzwerke bildet.

MetaAAU mit ELAA verbessert die TDD Uplink- und Downlink-Abdeckung bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs

Die Kombination aus hoher TDD-Bandbreite und Massive MIMO ermöglicht ein generationsübergreifendes 5G-Erlebnis. Es ist wichtig, eine bessere Abdeckung und eine höhere Kapazität bei geringerem Energieverbrauch zu bieten, was eine Reihe von neuen TDD-Massive-MIMO-Lösungen inspiriert hat.

MetaAAU von Huawei steigert die Leistung und Energieeffizienz auf ein neues Niveau, indem es die ELAA-Technologie (Extrem Large Antenna Array) sowie eine innovative Software- und Hardwarekoordination nutzt. MetaAAU wird weltweit in großem Umfang eingesetzt. Es hat sich gezeigt, dass es die Uplink- und Downlink-Abdeckung und die Nutzererfahrung verbessert und dabei weniger Energie verbraucht.