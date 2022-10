Core Assets Corp. verkündete heute die Bohrergebnisse ausgewählter hochgradiger Karbonat-Ersatzmineralisationen ("carbonate replacement mineralization/deposit; "CRM"/"CRD"), die in 2 Bohrlöchern im Abstand von 2 km auf dem Silver Lime Porphyr-CRD Projekt auf dem zu 100% im Besitz befindlichen Blue Grundstück in der Nähe von Atlin, British Columbia, gefunden wurden. Es ist sehr selten und daher höchst beeindruckend, dass Bohrergebnisse höhere Gehalte liefern als vorherige Gesteinsproben und Schlitzproben ("grab and channel samples") – normalerweise ist es umgekehrt: Gesteinsproben von der Erdoberfläche liefern höhere Gehalte als Bohrungen. Was wir über CRDs wissen, ist, dass diese Systeme im Hinblick auf ihre Porphyrquelle kontinuierlich und geochemisch zoniert sind. Wenn man in der Tiefe auf einen CRD stößt, folgt man ihm einfach bis zur Quelle – und wenn man dies mit dem Bohrer tut, wird die CRD-Mineralisation in der Regel dicker, während die Gehalte noch weiter ansteigen können.

Da die meisten CRDs weltweit mit Silber, Zink und Blei angereichert sind, ist es umso erfreulicher, dass bei Grizzly und Jackie auch beachtliche Kupfergehalte zu finden sind, während Grizzly darüber hinaus über beachtliche Goldgehaltge verfügt.

Es sind die enorme Größe und die lange Lebensdauer der Minen, die Porphyrlagerstätten für große Minenunternehmen so attraktiv machen. Die enormen Vorab-Investitionskosten (CAPEX), die erforderlich sind, um solche Minen in Betrieb zu nehmen, haben sich jedoch oft als Projektkiller erwiesen. Wenn man über ein reichhaltiges und robustes CRD-System verfügt, das von der Erdoberfläche aus abgebaut werden kann, verspricht es, den Bau einer großen Porphyrmine und einer Verarbeitungsanlage zu finanzieren, wodurch die CAPEX möglicherweise erheblich reduziert werden können. Daher wäre es für ein Unternehmen äußerst wünschenswert, sowohl CRD- als auch Porphyr-Lagerstätten auf seinem Grundstück zu haben, was nach Ansicht von Core Assets bei Silver Lime der Fall ist – und zwar in günstigen Tiefen, was im Vergleich zu vielen anderen Projekten weltweit umso seltener ist.



Vollbild / Massiver CRD-Sulfid-Abschnitt aus Bohrloch SLM22-011 im Grizzly Ag-Pb-Zn-Cu-Au-Zielgebiet (SLM22-011) mit typischen Sulfiden. (Chalkopyrit = Cpy; Galenit = Gn; Sphalerit = Sph; Pyrrhotit = Po; Pyrit = Py). Dieser Abschnitt ist Teil der 1,16 m langen Zone mit folgenden Gehalten: 1.145 g/t Ag, 23,5% Zn, 23,2% Pb, 0,52% Cu, 0,37 g/t Au. (Quelle: Core Assets´ Nachrichten vom 31. Oktober 2022)

Auszüge aus der heutigen Pressemitteilung:

"Der kombinierte Metallgehalt von 47% im CRD-Abschnitt von Grizzly ist das bisher höchstgradige Ergebnis auf dem Silver Lime Projekt und setzt das Projekt auf die Karte der hochgradigen CRD-Projekte weltweit", sagte Nick Rodway, Präsident und CEO von Core Assets. "Diese hochgradige CRD-Mineralisation passt gut in das Porphyr-CRD-Kontinuum-Modell, das wir durch die Bohrungen aufdecken, und ermöglicht uns ein viel besseres Verständnis des Netzwerks des Systems. Wir freuen uns auf gute Ergebnisse aus den verbleibenden Bohrlöchern und darauf, das, was wir im Jahr 2022 gelernt haben, in unsere zukünftigen Bohrziele für die zusätzlichen >250 an der Erdoberfläche austretenden CRD-Vorkommen bei Silver Lime zu integrieren."

SLM22-011 (Grizzly CRD Target) ergab 1,97 m mit einem Gehalt von 661 g/t Ag, 13,2% Zn, 14% Pb, 0,27% Cu und 0,22 g/t Au, inklusive 1,16 m mit 1.145 g/t Ag, 23,5% Zn, 23,2% Pb, 0,52% Cu und 0,37 g/t Au, während SLM22-001 (Jackie CRD Target) 17,19 m mit 28 g/t Ag, 1,2% Zn, 1,4% Pb und 0,1% Cu ergab, inklusive 1,25 m mit 215 g/t Ag, 9,9% Zn, 8,9% Pb und 0,36% Cu (Tabelle 1). Diese Zonen wurden für eine Schnellanalyse ("rush") ausgewählt, um die Gesamtgehaltsbereiche zu bestimmen, die als Richtschnur für die Bohrungen und die Bewertung von über 250 zusätzlichen mineralisierten CRD-Ausbissen dienen, die im 6,6 x 1,8 km großen mineralisierten Projektgebiet identifiziert wurden. Die Untersuchungsergebnisse für den Rest dieser beiden Bohrlöcher sowie für 13 weitere Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.355 Metern stehen noch aus.



Vollbild / *Die Bohrergebnisse werden als ungeschnittene gewichtete Durchschnittswerte angegeben. Die Intervallbreiten stellen gebohrte HQ-Kernlängen dar; die tatsächliche Breite ist derzeit unbekannt.

Die Bohrlöcher SLM22-001 und SLM22-011 waren Teil des ersten Durchgangs der Kernbohrungen in 2 der mehr als 250 freiliegenden mineralisierten Strukturen, die günstiges Wirtsgestein durchschneiden und ein oder mehrere Molybdän-Kupfer-Porphyr-Zentren innerhalb des mineralisierten Gebiets des Silver Lime Projekts umgeben. Diese hochgradigen Abschnitte zeigen, dass sich die Mineralisation an der Erdoberfläche bis in die Tiefe fortsetzt, und die vorläufigen ausgewählten Proben deuten darauf hin, dass die Grund- und Edelmetallgehalte mit der Tiefe zunehmen.



Vollbild / Schematische geologische Übersichtskarte des Silver Lime Porphyr-CRD-Projekts mit den Bohrstandorten von 2022, den Fortschritten bei der Oberflächenkartierung sowie den Ausdehnungen der Skarn- und CRD-Massiv- und semi-massiven Sulfidmineralisationen und den beobachteten und abgeleiteten günstigen Wirtsstrukturen/Erzfließwegen (Verwerfungen, Brüche, Kontakte oder "Speichen"/"spokes").

Über die schnell analysierten Proben von den CRD-Zielgebieten Jackie und Grizzly

Proben aus 2 Bohrlöchern (SLM22-001 und SLM22-011), die die klassische CRD-Mineralisation und -Textur repräsentieren, wurden schnell analysiert, damit das Unternehmen die oberflächennahen Gehalte bestätigen und diese Werte mit den visuellen Mineralisationsschätzungen und den tragbaren RFA-Werten vergleichen kann, die im Jahr 2022 erhalten wurden. Diese ersten Bohrergebnisse werden den geologischen Modellierungsprozess im Hinblick auf die Definition von Metallzonierungsmustern und die Verbindung von mineralisierten Strukturen ("Speichen"/"spokes") im Untergrund im Vorfeld der Bohrkampagne 2023 unterstützen. Das 2022-Kernbohrprogramm wurde mit einer Gesamtlänge von 5.355 m auf dem Silver Lime Porphyr-CRD-Projekt abgeschlossen.



Vollbild

Über das Silver Lime Porphyr-CRD-Projekt

Auf dem Silver Lime Porphyr-CRD-Projekt gibt es 3 klar definierte Zielgebiete, darunter Jackie, Sulphide City und Grizzly. Das Zielgebiet Jackie stellt eine distale Ausprägung des Ag-Pb-Zn-Cu-CRD dar, die aus zahlreichen massiven bis halbmassiven Sulfidvorkommen besteht, die bis zu 30 m lang und 6 m breit sind und ein ungefähres Gebiet von 400 x 380 m innerhalb der ausgedehnten 6,6 x 1,8 km großen mineralisierten Zone umfassen, die in mehrere Richtungen offen ist. Viele Sulfidvorkommen bei Jackie sind innerhalb von Nordost-Südwest verlaufenden Verwerfungen und Verwerfungsspalten in der Nähe von undeformierten felsischen Dykes, die subparallel zur Verwerfung ausgerichtet sind, gebündelt und beherbergt. Diese verwerfungsbehafteten Sulfidkörper werden als "Speichen" interpretiert, die sich in der Regel in der Tiefe verbreitern und eine Kontinuität zurück zu einer verursachenden Intrusion aufweisen. Das Zn-Cu±Ag-Zielgebiet Sulphide City ist durch mehrere halbmassive bis massive Sulfidvorkommen gekennzeichnet, die bis zu 40 m entlang des Streichens und 8 m breit sind. Im Jahr 2022 entdeckten detaillierte geologische Kartierungen und Kernbohrungen eine Mo-Cu-haltige und ursächliche Porphyr-Intrusion. Sulphide City weist einen durchschnittlichen Oberflächengehalt von 13,3 g/t Ag, 0,34% Cu und 3,9% Zn (83 Gesteinsproben) auf, der weiterhin offen ist. Das Grizzly Ag-Zn-Pb-Cu-Au CRD-Zielgebiet stellt die größte, noch nicht getestete oberflächliche Exposition von CRM weltweit dar. Karbonatersatz-Manto, Schornstein- ("chimney") und Dyke-Kontakt-Skarnmineralisation bei Grizzly sind an der Erdoberfläche über offene Streichenlängen von bis zu 1 km und auf Breiten von über 5 m zu beobachten. Der durchschnittliche Gehalt an der Erdoberfläche des CRD-Ziels Upper Grizzly weist Gehalte von 164,7 g/t Ag, 0,42% Cu, 3,8% Pb und 7,1% Zn auf einer Streichenlänge von 450 m auf, während der durchschnittliche Gehalt von Lower Grizzly Manto bei 70 g/t Ag, 0,36% Cu, 0,2% Pb und 7,1% Zn auf einer abgeleiteten Streichenlänge von 1 km liegt. [Zitat-Ende]



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle / Wichtiger Hinweis zum Gesamtbruttometallwert ("Gesteinswert): "Bitte beachten Sie, dass der Bruttometallwert nicht als Faktor bei der Erwägung einer Investition in ein Bergbauunternehmen herangezogen werden sollte. Der Bruttometallwert berücksichtigt weder die Kapitalkosten, die mit der Inbetriebnahme einer Liegenschaft verbunden sind, noch Anpassungen aufgrund von Gewinnungsprozentsätzen, metallurgischen Problemen (z.B. Umgang mit unerwünschten Mineralen), der Verfügbarkeit von Infrastruktur, länderspezifischen Bergbau- und Steuergesetzen, Rekultivierungskosten und mehr). Folglich kann selbst ein hoher Bruttometallwert auf einen unwirtschaftlichen oder sogar negativen Nettometallwert reduziert werden, wenn alle Kosten und Herausforderungen der Produktion berücksichtigt werden." (Quelle)



Vollbild / BBQ-Gestein: Bohrkern von Loch SLM22-001 bei Jackie (von 9,76-18,49 m) mit den heute veröffentlichten Laborergebnissen. Fotos mit freundlicher Genehmigung von Core Assets Corp.



Vollbild / BBQ-Gestein: Bohrkern von Loch SLM22-013 bei Sulphide City (von 91,54-101,26 m), dessen Laborergebnisse noch ausstehen. Fotos mit freundlicher Genehmigung von Core Assets Corp."Fugitive vein BBQ rock" bedeutet, dass Calcit aus der mineralisierenden Phase in das umgebende nicht mineralisierte Gestein eingedrungen ist, was auf Zonen mit nahe gelegener Sulfidmineralisation hinweist.



Vollbild / Quelle: Core Assets Corp.



Vollbild / Geophysikalische Karten des Silver Lime Porphyry-CRD-Projekts, die den Fortschritt der Bohrungen und Kartierungen im Jahr 2022 sowie die interpretierte Skarn- und CRD-Massiv- und Semi-Massiv-Karbonat-Ersatz-Sulfid-Mineralisation bei den Zielgebieten Sulphide City, Grizzly und Jackie sowie tiefe magnetische Anomalien (mit sich überschneidenden Widerstandshöchstwerten) zeigen, die zwischen dem Mo-Cu-Porphyr von Sulphide City und einer ausgedehnten, freiliegenden Intrusion aus dem Eozän im Nordwesten des Bohrgebiets 2022 verlaufen; a) Magnetische Gesamtintensität (heiße Farben = erhöhte magnetische Reaktion; kalte Farben = verringerte magnetische Reaktion); b) Widerstand und Leitfähigkeit (heiße Farben = erhöhte leitfähige Reaktion; kalte Farben = erhöhte widerstandsbehaftete Reaktion). Quelle: Core Assets News am 11. Oktober 2022

Vor kurzem, am 11. Oktober, verkündete Core Assets die Durchschneidung einer nahezu durchgehenden, 471 m langen Sulfidmineralisation (porphyrartig) bei Sulphide City:

• "Kernbohrungen in 3 weiteren Bohrlöchern im Zielgebiet Sulphide City haben eine beeindruckende Molybdänit-Pyrit±Chalkopyrit-Mineralisation und eine mäßige bis intensive porphyrartige Aderdichte durchschnitten..."

• "Die Ausdehnung des ursächlichen Porphyrkörpers bei Sulphide City, die durch Kernbohrungen bestimmt wurde, beträgt nun 310 m in Nord-Süd-Richtung und 240 m in Ost-West-Richtung und bleibt für weitere Exploration offen..."

• "Potenziell große und gebündelte Porphyrzentren, die von einer großen felsischen Intrusion eozänen Alters nach Südosten verlaufen und sich unterhalb des Mo±Cu-Porphyrs von Sulphide City erstrecken, wurden durch die VTEM-Untersuchung (Versatile Time Domain Electromagnetic) im Jahr 2021 umrissen. Dies erhöht das Potenzial für zusätzliche hochgradige Karbonatersatz-Massivsulfidvorkommen in Kalkstein in der Nähe dieser Zentren..."

• Nick Rodway, Präsident und CEO von Core Assets, kommentierte: "Wir sind begeistert, dass wir bei unserem ersten Bohrprogramm auf dem Silver Lime Projekt eine so weitverbreitete Mineralisation durchbohrt haben... Das Ziel des Bohrprogramms 2022 war es, nachzuweisen, dass die CRD-Vorkommen, die an der Erdoberfläche beobachtet wurden, auch im Untergrund nachweisbar sind. Wir sind in dieser Saison nicht nur in jedem Bohrloch auf eine bedeutende CRD- und Skarnmineralisation gestoßen, sondern haben auch einen molybdänhaltigen Porphyr erschlossen. Molybdän-Porphyre sind in der Regel die Quelle für CRD-Lagerstätten mit Weltklasse-Format. Jetzt, da wir die Struktur der Kalksteinschichten besser verstehen, werden wir in der Lage sein, in die mehr als 250 m dicken Kalksteinschichten vorzudringen und dort zu bohren, wo wir größere Mengen an hochgradiger CRD-Mineralisation erwarten würden."

Luftlinie nur ca. 180 km östlich von Atlin, BC, gelegen, muss man mit dem Auto ca. 370 km zurücklegen, um die Silvertip Mine zu erreichen. Schon bald nach der Entdeckung im Jahr 1955 wurde eine 26 km lange Zufahrtsstraße (Schotter) gebaut, um Zugang zu einem der hochgradigsten CRD-Projekte der Welt zu erlangen. Die lange Explorationsgeschichte zeigt, wie schwierig es in der Vergangenheit war, diese vergrabene (blinde) Lagerstätte in vertikalen Tiefen von 30 m bis 475 m zu finden, wobei "die bisher identifizierten Ressourcen wahrscheinlich die entfernten Teile des CRD-Systems darstellen und die höhergradigen Feeder-´Schlote´ ("chimneys") und die proximalen Kupfer-Gold-Skarn-Teile des Systems nicht gefunden wurden", so ein Technischer Bericht von 2019.

Im Jahr 2017 zahlte das in Chicago ansässige Unternehmen Coeur Mining Inc. (NYSE: CDE; aktuelle Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. USD) $250 Mio. USD für die Übernahme der in Privatbesitz befindlichen JDS Silver Holdings Ltd., die Silvertip besaß und entwickelte. Für diesen Preis erwarb Coeur eine neu errichtete Mine mit 2,35 Mio. t @ 352 g/t Silber, 9,4% Zink und 6,7% Blei ("Indicated").

"Dieser neu errichtete Betrieb verfügte zwar über eine reichhaltige Ressourcenbasis und einen Betrieb, den Coeur zur kommerziellen Produktion hochgefahren hat, doch ein technischer Bericht und ein Minenplan, um die hochgradigen Silberressourcen zu Reserven aufzuwerten, mussten für Silvertip noch fertiggestellt werden. Mit den Informationen aus einem rigorosen Bohrprogramm, das in den 14 Monaten seit der Übernahme durchgeführt wurde, hat Coeur ca. 58% der Ressourcen von Silvertip in Reserven umgewandelt, die ausreichen, um die Mine ca. 4,5 Jahre lang zu betreiben [mit einer Mühlenkapazität von 1.000 t pro Tag]... Während dieser ersten Zeitspanne wird erwartet, dass die Silvertip Mine durchschnittlich ca. 2,9 Mio. Unzen Silber, 45 Mio. Pfund Zink und 37 Mio. Pfund Blei bzw. etwa 8,2 Mio. Unzen Silberäquivalent pro Jahr produzieren wird. Damit würde Silvertip mit dem zweithöchsten Produktionsbetrieb im Portfolio von Coeur, der Rochester Silber-Gold-Mine in Nevada, gleichziehen." (Quelle, 2019)

Vollbild / Karte mit bedeutenden Abschnitten aus dem Bohrprogramm 2017-2018 bei Silvertip. Man beachte den 2017er-Bohrtreffer: 1,7 m @ 1.137,5 g/t Silber, 21,3% Zink und 18,8% Blei (heutiger Bruttometallwert: $1.656 USD/t; Silberäquivalentgehalt: 2.682 g/t). (Quelle: Coeur Mining)

Laut Coeurs aktueller ”Silvertip”-Projektwebseite: "Die Silvertip Silber-Zink-Blei-Mine ist ein Untertagebetrieb... Silvertip ist einer der höchstgradigen Silber-Zink-Blei-Minen der Welt und befindet sich in einem äußerst aussichtsreichen Landpaket... Coeur hat die Minen- und Verarbeitungsaktivitäten bei Silvertip Anfang 2020 vorübergehend eingestellt... [aber] hat seitdem zusätzliche technische Arbeiten und Explorationsaktivitäten durchgeführt, um eine potenzielle Expansion und Wiederaufnahme des Betriebs zu bewerten und zu unterstützen."

Reserven (Proven & Probable, 2021):

1,8 Mio. t @ 252 g/t Silber, 8,21% Zink und 5,36% Blei beinhalten:

• 14,6 Mio. ounces of Silber [in-situ-Wert heute: $280 Mio. USD]

• 296 Mio. pounds of Zink [in-situ-Wert heute: $379 Mio. USD]

• 193 Mio. pounds of Blei [in-situ-Wert heute: $164 Mio. USD]

Ressourcen (Measured & Indicated, 2021):

2,8 Mio. t @ 291 g/t Silber, 10,46% Zink and 5,55% Blei beinhalten:

• 26,3 Mio. Unzen Silber [in-situ-Wert heute: $505 Mio. USD]

• 589 Mio. Pfund Zink [in-situ-Wert heute: $754 Mio. USD]

• 313 Mio. Pfund Blei [in-situ-Wert heute: $266 Mio. USD]

Ressourcen (Inferred, 2021):

2,4 Mio. t @ 236 g/t Silber, 8,98% Zink and 4,27% Blei beinhalten:

• 17,8 Mio. Unzen Silber [in-situ-Wert heute: $342 Mio. USD]

• 422 Mio. Pfund Zink [in-situ-Wert heute: $540 Mio. USD]

• 201 Mio. Pfund Blei [in-situ-Wert heute: $171 Mio. USD]

Mit einer Gesamttonnage (Reserven plus Ressourcen) von rund 7 Mio. t haben die enthaltenen Metalle einen in-situ-Wert von $3,4 Mrd. USD bei heutigen Marktpreisen.

Ein aktuelles Beispiel ist die Waterpump Creek CRD-Lagerstätte in Alaska, die in diesem Sommer viel Aufmerksamkeit erzeugte, als Western Alaska Minerals Corp. (aktuelle Marktkapitalisierung: $155 Millionen; vollständig verwässert) Bohrergebnisse veröffentlichte: 102,7 m @ 159 g/t Silber, 5,4% Zink und 5,3% Blei nach 147 m Bohrlänge, inklusive 7,2 m @ 349 g/t Silber, 7,3% Zink und 9,7% Blei nach 159 m Bohrlänge (Bruttometallwert: $603 USD/t).



Vollbild / Querschnitt durch die Waterpump Creek CRD-Lagerstätte in Alaska. (Quelle: Western Alaska)

Wie die obige Abbildung zeigt, wurde das Loch WP-84-029 im Jahr 1984 vertikal gebohrt und erzielte eine mineralisierte Mächtigkeit von 1,4 m, wobei die Mächtigkeit in größeren Tiefen in Richtung Süden deutlich zunimmt.

Im Jahr 2021 testete Western Alaska die Waterpump Creek Lagerstätte zum ersten Mal seit 1984 mit Bohrungen: Loch WPC21-09 durchteufte 10,5 m @ 522 g/t Silber, 22,5% Zink und 14,5% Blei nach 109 m Bohrlänge (Bruttometallwert: $1.229 USD/t); Silberäquivalentgehalt: 1.991 g/t)

Mit einem Gehalt von 3.019 g/t Silberäquivalent bei Grizzly und einem Bruttometallwert von $1.864 USD/t weist Core Assets einen um 52% höheren Gesteinswert auf als das Bohrloch Nr. 9 von Western Alaska im Jahr 2021.

Wie die obige und untenstehenden Abbildungen zeigen, vergrößert sich die CRD-Mineralisation typischerweise in der Tiefe.



Vollbild / "Pierce Point Plan"-Karte vom Waterpump Creek CRD-Manto. (Quelle: Western Alaska)



Vollbild / Quelle: Western Alaska



Vollbild / Quelle: Western Alaska

Core Assets hat das große Glück, dass sein CRD-System an der Erdoberfläche austritt, wodurch es viel einfacher ist, zu bohren und die CRD-Mineralisation in Richtung der Quelle zu verfolgen, wo die Gehalte und Mächtigkeiten mit zunehmender Nähe zur Quelle (einem niedriggradigen, aber tonnagereichen Kupfer-Molybdän-Porphyr) zunehmen sollten.

Bei vielen CRDs weltweit handelt es sich um vergrabene (blinde) Lagerstätten, die in beträchtlichen Tiefen vorkommen, sodass eine Entdeckung ein langwieriges und kostspieliges Unterfangen ist. Es dauerte beispielsweise 15 Jahre der Prospektion und Forschung, bis das Cinco de Mayo CRD-Projekt in Mexiko schließlich zu einem wichtigen Bohrziel für MAG Silver Corp. wurde.

Anfang 2007 gab MAG Silver die Ergebnisse der ersten 9 Bohrungen bei Cinco de Mayo bekannt, wobei die beste Bohrung 1,88 m @190,9 g/t Silber, 7,9% Zink und 4,3% Blei nach 355 m Bohrlänge ergab. Bei den heutigen Metallpreisen hat dieses Loch einen Bruttometallwert von $421 USD pro Tonne.

Das erste Bohrloch von Core Assets bei Grizzly weist einen Gehalt von 3.019 g/t Silberäquivalent mit einem Bruttometallwert von $1.864 USD/t auf, der nach nur 58,54 m Kernlänge erzielt wurde.

Ein Jahr später, 2008, meldete MAG Silver die Entdeckung von José Manto in Bohrloch #20: 6,8 m @ 254 g/t Silber, 7% Zink und 6,4% Blei nach 471 m Bohrlänge (Bruttometallwert: $435 USD/t).

2012 verkündete MAG Silver die Entdeckung der Pegaso Zone: 61,6 m @ 89 g/t Silber, 0,78 g/t Gold, 0,13% Kupfer, 7,3% Zink und 2,1% Blei nach einer Bohrlänge von 928 m. Bevor diese tiefe Entdeckung gemacht wurde, wurde eine "Inferred"-Ressource veröffentlicht: Zu heutigen Preisen mit einem in-situ-Wert von $4,1 Mrd. USD, enthalten in nur 12,5 Mio. t Gestein.



Vollbild / Die Pegaso-Zone von Cinco de Mayo: Querschnitt durch das Bohrloch, in dem 61,6 m @ 89 g/t Silber, 0,78 g/t Gold, 0.13% Kupfer, 7,3% Zink und 2,1% Blei nach 928 m Bohrlänge entdeckt wurde, wobei die interpretierte Geologie und der Massivsulfidkörper in rot hervorgehoben sind (Quelle: MAG Silver)

In Anbetracht der extrem hohen Gehalte, die in den ersten Bohrlöchern bei Silver Lime nahe der Erdoberfläche entdeckt wurden, sollte es nicht überraschen, wenn Core Assets die Entdeckung eines großen CRD-Systems zusammen mit seiner Quelle in einem viel schnelleren Tempo (und möglicherweise in wesentlich günstigeren Tiefen) als andere CRD-Lagerstätten weltweit fortsetzt.

Cinco de Mayo: Ein Weltklasse-CRD in der Tiefe ohne Oberflächenzugang



Vollbild / Bohrungen auf dem Cinco de Mayo Grundstück (25.113 Hektar). "Vor den 1990er Jahren wurde im Gebiet des Grundstücks an mindestens 12 Stellen in geringem Umfang Bergbau betrieben. Mitte der 1990er Jahre führte ein Tochterunternehmen von Industrias Peñoles S.A. de C.V. (Peñoles) 6 RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.368 m durch, um mehrere verkieselte Zonen zu erproben. Im Jahr 1992 wurde das Gebiet von Peter Megaw im Auftrag von Teck Corporation (Teck) im Rahmen eines von 1991 bis 1994 durchgeführten Erkundungsprogramms im Bundesstaat Chihuahua besucht. Megaw stellte fest, dass das Gebiet günstige Eigenschaften für große CRDs aufweist. Die Feldarbeiten von Teck umfassten Erkundungskartierungen und detaillierte Probenahmen der Jaspis-Adern entlang dem Cinco de Mayo Ridge. Teck übertrug das Grundstück Anfang 2000 an Cascabel, ohne eine Beteiligung zurückzubehalten. Cascabel setzte die Absteckung der Claims bis 2003 fort. Im Jahr 2004 akquirierte MAG eine Option auf das Grundstück von Cascabel." (Quelle)

Die Entdeckung des vergrabenen José Manto auf dem Cinco de Mayo Grundstück in Mexiko war kein Erfolg über Nacht. Erst nach 15 Jahren Forschung und systematischer Exploration wurde es 2007 zu einem vorrangigen Ziel für MAG Silver Corp. (TSX: MAG; aktuelle Marktkapitalisierung: $1,8 Mrd.).

Im Februar 2007 wurden die Ergebnisse der ersten 9 Bohrlöcher veröffentlicht: 1,88 m @ 190,9 g/t Silber, 7,9% Zink und 4,3% Blei (nach 355 m Bohrlänge)

Im Februar 2008 wurden die Ergebnisse des Entdeckungsbohrlochs Nr. 20 bei José Manto veröffentlicht: 6,8 m @ 254 g/t Silber, 7% Zink und 6,4% Blei (nach 471 m Bohrlänge)

Im Juli 2008 wurden weitere Bohrergebnisse veröffentlicht (in der Nähe des Entdeckungslochs) veröffentlicht: 3,46 m @ 612 g/t Silber, 13,2% Zink und 11,59% Blei (nach 520 m Bohrlänge bzw. in einer vertikalen Tiefe von ca. 400 m)

Im September 2008 wurden weitere Bohrergebnisse mit signifikanten Goldgehalten veröffentlicht: 1,5 m @ 370 g/t Silber, 6,89 g/t Gold, 9,46% Zink und 19,15% Blei (nach 750 m Bohrlänge)

Im Dezember 2008 wurden weitere Bohrergebnisse veröffentlicht: 5,57 m @ 487 g/t Silber, 16,46% Zink und 8,97% Blei (nach 460 m Bohrlänge)

Im Januar 2009 wurden weitere Bohrergebnisse veröffentlicht: 2,72 m @ 462 g/t Silber, 13,62% Zink und 10,06% Blei (nach 485 m Bohrlänge)

Trotz der ausgedehnten Deckschicht wurde im Rahmen des Bohrprogramms 2007/2008 eine bedeutende Mineralisation innerhalb einer seitlich verfolgbaren, niedrigwinkligen Struktur auf einer Fläche von mehr als 8 km2 durchteuft.

Im September 2009 wurden die ersten Bohrergebnisse bei Pozo Seco (4 km südwestlich der Entdeckung José Manto) veröffentlicht: 75 m @ 0,307% Molybdän (beginnend nahe der Oberfläche), inklusive 34,5 m @ 0,637% Molybdän und 0,467 g/t Gold (nach 47 m Bohrlänge)

"Die Molybdän-Gold-Ergebnisse von Pozo Seco könnten ein starker Indikator dafür sein, dass sich in der Nähe ein ursächliches intrusives [Porphyr-]Zentrum befindet." (MAG Silver im September 2009)

Im November 2009 wurden weitere Bohrergebnisse von der Pozo Seco Molybdän-Gold-Entdeckung veröffentlicht: 57,34 m @ 0,35% Molybdän und 0,73 g/t Gold (nach 19 m Bohrlänge)

Im Juli 2012 wurden die ersten Bohrergebnisse aus der neu entdeckten, tief gelegenen Pegaso Zone veröffentlicht: 61,6 m @ 89 g/t Silber, 0,78 g/t Gold, 0,13% Kupfer, 7,3% Zink und 2,1% Blei (nach 928 m Bohrlänge)

"Dieses Bohrloch in der Pegaso-Zone hat die bei weitem stärkste Mineralisation durchbohrt, die wir bisher bei Cinco de Mayo gesehen haben. Die Größe und die geologischen Eigenschaften, die wir sehen, entsprechen der Art von Hauptmineralisationszentrum/Quelle, die wir bei Cinco de Mayo schon lange erwartet haben, und sie ist in alle Richtungen offen. Dies ist ein echter Sieg für unsere systematische Explorationsmethodik und wir freuen uns sehr, unseren Aktionären eine weitere Entdeckung dieser Größenordnung zu liefern, die diesmal zu 100% in unserem Besitz ist." (MAG Silver im Juli 2012)

MAG Silver begann im Jahr 2007 mit aggressiven Bohrprogrammen bei Cinco de Mayo, die bis September 2012 fortgesetzt wurden. Im November 2012 verkündete MAG Silver, dass "die Landbesitzer der örtlichen Gemeinde Ejido Benito Juarez ("Ejido") dafür gestimmt haben [...], MAG von seinem Cinco de Mayo Grundstück zu vertreiben und ein 100-jähriges Bergbaumoratorium über dem Gebiet zu verhängen."

Auf der heutgen Website des "Cinco de Mayo"-Projekts von MAG Silver heißt es: "Da MAG Silver nicht in der Lage war, mit der lokalen Ejido, der den Oberflächenzugang zu wichtigen Teilen des Grundstücks kontrolliert, eine neue Vereinbarung über den Oberflächenzugang auszuhandeln, wurde im Jahr zum 31. Dezember 2016 eine vollständige Wertminderung vorgenommen. MAG Silver ist nach wie vor der Ansicht, dass das Cinco de Mayo Grundstück über ein beträchtliches geologisches Potenzial verfügt, und wird diese Mineralkonzessionen weiterhin aufrechterhalten."

Auszüge aus der "Annual Information Form" von MAG Silver (2016):

• MAG hat auf seinem zu 100% unternehmenseigenen Cinco de Mayo Grundstück im Norden von Chihuahua, Mexiko, eine bedeutende Karbonat-Ersatzlagerstätte (CRD) entdeckt.

• Die Lagerstätte Upper Manto Pb-Zn-Ag (Au), die früher als José Manto-Bridge Zone Lagerstätte bekannt war, besteht aus 2 parallelen und sich überschneidenden Manto-Lagerstätten, die als José Manto und Bridge Zone bezeichnet werden. Das Grundstück beherbergt auch die Pozo Seco Mo-Au-Lagerstätte [...] die beiden Lagerstätten beherbergen deutlich unterschiedliche Mineralisationen mit unterschiedlichen Rohstoffen, sind durch 4 km und einen kleinen Gebirgszug voneinander getrennt, werden potenziell mit unterschiedlichen Methoden abgebaut – im Falle von Upper Manto im Untertagebau und im Falle von Pozo Seco im Tagebau – und weisen keine signifikanten Synergien auf.

• Es wurden insgesamt 6 Zonen modelliert, wobei sich die größte, Manto M10, vom nordwestlichen Teil der José Manto Lagerstätte bis in die Bridge Zone erstreckt und eine Länge von 2.500 m, eine Neigung von 350 m und eine Mächtigkeit von 1,5 bis 9 m aufweist. Die Zonen erstrecken sich von der Erdoberfläche bis in eine Tiefe von 950 m unter der Oberfläche.

Upper Manto Ressource (Inferred, 2012):

12,45 Mio. t @ 132 g/t Silber, 0,24 g/t Gold, 6,47% Zink und 2,86% Blei enthalten:

• 52,7 Mio. Unzen Silber (in-situ-Wert heute: $1 Mrd. USD]

• 96.000 Unzen Gold [in-situ-Wert heute: $158 Mio. USD]

• 1,77 Mrd. Pfund Zink (in-situ-Wert heute: $2,3 Mrd. USD]

• 785 Mio. Pfund Blei (in-situ-Wert heute: $667 Mio. USD]

Der 61,6 m lange Abschnitt mit Massivsulfid, der als Pegaso Zone bekannt ist und sich tiefer in Bohrloch CM-12-431 befindet, wurde in dieser Ressourcenschätzung nicht berücksichtigt. Dieser Abschnitt deutet auf ein hervorragendes Potenzial für eine viel größere Ressource in der Tiefe hin, allerdings sind zusätzliche Bohrungen erforderlich, um die Geometrie der Pegaso Zone zu bestimmen.



Vollbild / Konzeptmodell für CRDs in Chihuahua, Mexiko. (Quelle)

Auszüge aus “Cinco de Mayo: A new silver, lead, and zinc discovery in northern Mexico“ (2009):

• Die CRD-Lagerstätten machen etwa 4 Mrd. Unzen oder 40% der insgesamt in Mexiko produzierten 10 Mrd. Unzen Silber aus. Sie stehen nach den epithermalen Adern Mexikos an zweiter Stelle der historischen Silberproduktion.

• Die großen CRD-Lagerstätten umfassen durchschnittlich 10-13 MIo. t Erz, wobei die größten über 50 Mio. t hochgradiges Erz enthalten. Die Gehalte liegen in der Regel zwischen 60-600 g/t Silber, 2-12% Blei, 2-18% Zink mit Spuren von Kupfer und Gold. CRD-Erzkörper sind in der Regel metallurgisch unkompliziert, eignen sich für den kostengünstigen Untertagebau und belasten die Umwelt nur minimal.

• Die überwiegende Mehrheit der bisher gefundenen CRDs traten an der Erdoberfläche aus und wurden von der Erdoberfläche bis in die Tiefe verfolgt. Diese Möglichkeiten sind nun weitgehend ausgeschöpft. [Daher] sind CRDs schwierige Explorationsziele... Die Konzentration der Suche auf Gebiete, in denen bekannte CRDs ein angemessenes Größen- und Gehaltspotenzial aufweisen, und die Anwendung moderner und geeigneter Explorationstechniken sind von entscheidender Bedeutung.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle: Core Assets Corp.



Vollbild

Dr. Peter Megaw ist der Mitbegründer von Minera Cascabel und MAG Silver. Seine Doktorarbeit war eine auf Exploration ausgerichtete geologische Studie des Santa Eulalia Silber-Zink-Blei-Distrikts in Mexiko und der CRDs im Allgemeinen. Er hat zahlreiche Publikationen über CRDs in geologischen und mineralogischen Fachzeitschriften und Büchern veröffentlicht. Dr. Megaw und sein Team sind für die bedeutenden Entdeckungen bei Platosa, Durango (Excellon Resources), Juanicipio-Fresnillo, Zacatecas (JV zwischen Fresnillo und MAG Silver), Pozo-Seco/Cinco de May (MAG Silver) verantwortlich.



Quelle: https://youtu.be/KtATQ4dvCW0

Über CRDs

CRDs bieten ein viel größeres Tonnage-Potential als VMS- und MVT-Lagerstätten und beinhalten gleichzeitig i.d.R. höhere Gehalte an Silber, Zink, Blei und Kupfer, manchmal auch mit nennenswerten Anteilen an Gold und anderen Metallen.



Vollbild

CRDs sind für etwa 40% der historischen Silberproduktion Mexikos von 10 Mrd. Unzen verantwortlich und zeichnen sich durch massive bis semimassive Silber-Blei-Zink-Sulfid-Ablagerungen in Kalkstein aus. CRDs kommen entlang großer regionaler Strukturen vor, die mehrere der größten CRDs in Mexiko beherbergen: "Das Modell der Karbonat-Verdrängungslagerstätten (CRD) geht auf Dr. Peter Megaws Doktoratsstudien in Santa Eulalia zurück und wurde weltweit wiederholt bestätigt... Der Santa Eulalia Distrikt ist einer der wichtigsten Silber- und Basismetallproduzenten Mexikos und seine größte CRD. Die historische Produktion des Distrikts (1703-2020) beläuft sich auf 51 Mio. t Erz mit durchschnittlichen Gehalten von 310 g/t Ag, 8,2% Pb und 7,1% Zn, was insgesamt 500 Mio. Unzen Ag, 4 Mio. t Pb und 3,6 Mio. t Zn ergibt." (Quelle)

“CRDs haben den zweitgrößten Anteil an der historischen Silberproduktion Mexikos. CRDs sind das Rückgrat der mexikanischen Untertage-Blei-Zink-Bergbauindustrie von Weltrang. Das Land verfügt über zahlreiche Ag-Pb-Zn (Cu, Au) CRDs, die entlang des Schnittpunkts des mexikanischen Überschiebungsgürtels und des magmatischen Gürtels der Sierra Madre Occidental auftreten. Die größten CRD-Lagerstätten scheinen entlang der vermuteten tiefen Krustenstrukturen zu liegen.“ (Quelle)

Während VMS-Lagerstätten häufig metallurgisch komplexe Erze enthalten, sind CRDs und MVTs metallurgisch eher unkompliziert. Die durchschnittlichen Gesamtbetriebskosten (für den Abbau, das Zerkleinern und die Verarbeitung) sind bei CRDs und MVTs im Allgemeinen niedriger als bei VMS- und Sedex-Lagerstätten oder sogar bei aderartigen Lagerstätten. (Quelle) Darüber hinaus bilden sich CRDs in der Regel als Ergebnis einer nahegelegenen Porphyrintrusion und bieten somit das Potential, neben den CRDs auch große Tonnagen aus dem Abbau solcher Lagerstätten zu gewinnen. Heutzutage stehen die meisten derartigen Projekte weltweit vor der Herausforderung, dass viele Unternehmen kleine Teile eines CRD-Porphyr-Systems kontrollieren, oft im Rahmen von Optionsvereinbarungen und/oder mit zugrundeliegenden Lizenzverpflichtungen (NSRs; Net Smelter Royalties; für Seniors eher unattraktiv). Dies macht es für die Seniors schwierig, das gesamte Ausmaß solcher großen CRD-Porphyr-Systeme zu erwerben, um die regionale Geologie und Struktur des Komplexes mit Explorationsprogrammen auf Distriktniveau besser zu verstehen. Mit Blue besitzt Core Assets 100% eines sehr großen, distriktweiten Grundstücks (1083 km2), ohne Lizenzgebühren. Sobald die Geologie und Struktur der CRD-Vorkommen an der Erdoberfläche durch Bohrungen besser definiert sind, soll diese potentielle CRD-Lagerstätte (Schlote/Chimneys, Mantos und/oder Skarns) zur Quelle führen – möglicherweise ein großer und gut mineralisierter Kupfer-Porphyr, der mit Gold oder Molybdän angereichert ist.



Vollbild / Quelle

Trotz der mehr als 130 Mio. Unzen Gold, 800 Mio. Unzen Silber und 40 Mrd. Pfund Kupfer, die bereits im zerklüfteten Gelände des Goldenen Dreiecks gefunden wurden, gibt es dort aufgrund der einzigartigen Geologie noch immer aussergewöhnlich grosses Potential für viele neue Entdeckungen entlang den Grenzen des Dreiecks. Da sich Gletschereis und Schnee in vielen Teilen der Region zurückziehen, ebnen neue geologische Erklärungen und moderne Explorationsmethoden den Weg für neue Entdeckungen.



Vollbild/ Quelle

Bullenmarkt bei Basis- und Edelmetallen



Vollbild / Quelle



Full size / Source



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Report-Übersicht

Report 8: "Bohrungen laufen bei Laverdiere (der Fund der 1970er Jahre), gefolgt von Silver Lime (der Fund der 2020er Jahre?)" (Webversion)

Report 7: "Mit einem tragbaren Kernbohrer testete Nick einige der entdeckten Gesteinsausbisse" (Webversion)

Report 6: "Core Assets übertrifft Erwartungen mit hohen Silber-, Kupfer-, Zink-, Blei- und Goldgehalten auf dem Blue-Grundstück im Norden von British Columbia" (Webversion)

Report 5: "Rückzug des Eises enthüllt großes Entdeckungspotential für CRD-Porphyr-System auf dem Blue-Grundstück in BC" (Webversion)

Report 4: "Der Silber-Kupfer-Superzyklus" (Webversion / PDF)

Report 3: "Die Llewelyn-Verwerfungszone: Ein riesiges Zufuhrkanalsystem analog zu anderen erfolgreichen Minen- und Explorationsprojekten im Goldenen Dreieck?" (Webversion / PDF)

Report 2: "Der führende Kupfer-Gold-Porphyr-Explorer im Norden des Goldenen Dreiecks" (Webversion / PDF)

Report 1: “Perfektes Timing für eine grosse Gold-Silber-Kupfer-Entdeckung im Goldenen Dreieck“ (Webversion / PDF)

