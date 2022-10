Große Sorgen um die Anschlussfinanzierung für die eigene Immobilie/ Umfrage zur Immobilienfinanzierung (FOTO)

Berlin (ots) - Eine aktuelle und Umfrage von YouGov im Auftrag von ImmoScout24

zeigt, wie die Deutschen in den vergangenen fünf Jahren ihre Immobilien

finanzierten und dass sich nun viele um die Anschlussfinanzierung sorgen:



- Die Hälfte der Befragten, die bisher noch keine Anschlussfinanzierung

abgeschlossen haben, ist besorgt, sich die Immobilie bei steigenden Zinsen

nicht mehr leisten zu können.

- Finanzierungen in 2022 ändern sich für viele aufgrund der aktuellen

Zinsentwicklung.

- Eigentum in Gefahr? Fast drei Viertel der Befragten haben eine Finanzierung in

Anspruch genommen, um ein Haus oder eine Wohnung zur Eigennutzung zu kaufen.