ARAG gestaltet Manager-Rechtsschutz komplett neu / Umfassender Rechtsschutz für Unternehmensleiter inklusive Strafrecht-SOS-Hotline

Düsseldorf (ots) -



- Einführung Drei-Produktlinie: Basis, Komfort, Premium

- Back-Up-Straf-Rechtsschutz schließt potenzielle Deckungslücke

- Neu bei Vermögensschäden: Reines Claims-Made-Prinzip

- Neu bei Streit mit dem D&O-Versicherer: Spezieller Deckungsklage-Rechtsschutz

- Manager-SOS-Soforthilfe bei strafrechtlichen Vorwürfen und weitere hilfreiche

Services



Unternehmenslenker stehen in der neuen Arbeitswelt vor vielen Herausforderungen

- gerade auch mit Blick auf rechtliche Fragestellungen. Für diese Zielgruppe hat

der ARAG Konzern nun das Rechtsschutzangebot leistungsstark ausgebaut. "Unser

neuer ARAG Manager-Rechtsschutz bietet eine passgenaue und flexible

Rundumabsicherung, die sich der Arbeitswelt von heute anpasst und jetzt in den

Tarifvarianten Basis, Komfort und Premium als Unternehmens- und Privatlösung

angeboten wird", unterstreicht Dr. Matthias Maslaton, Vorstandsmitglied ARAG SE

Vertrieb, Produkt und Innovation. Eine im Markt einzigartige Inklusivleistung in

der Premiumvariante des Anstellungsvertrags-Rechtsschutzes ist beispielsweise

der spezielle Deckungsklage-Rechtsschutz für Streitgkeiten mit dem

D&O-Versicherer.