Claudia Lässig erhält Hessisschen Unternehmerinnenpreis (FOTO)

Babenhausen (ots) - Kluge Geschäftsideen, wirtschaftliches Geschick, ein

zukunftsweisendes Verständnis von Unternehmertum gepaart mit einer

eindrucksvollen Persönlichkeit - auf der Grundlage dieser vier Kriterien

prämiert das Hessische Wirtschaftsministerium, die "Hessische Unternehmerin des

Jahres". In diesem Jahr darf sich Claudia Lässig über den Preis freuen, der zum

zweiten Mal am 29. September 2022 im Rahmen des Hessischen Unternehmerinnentags

verliehen wurde. "Ich fühle mich sehr geehrt, so eine renommierte Auszeichnung

mit Strahlkraft zu erhalten und würde mich sehr freuen, wenn mein Beispiel

andere Frauen dazu inspiriert, selbst den Schritt in die Selbstständigkeit zu

wagen und als Unternehmerin den Wirtschaftsstandort Hessen entscheidend

mitzuprägen", erklärt Claudia Lässig, die gemeinsam mit Stefan Lässig und Karin

Heinrich die Lässig GmbH mit Sitz im hessischen Babenhausen leitet.



Ein Unternehmen nach eigenen Werten gestalten