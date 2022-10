Die Glaskugel der Fed

Der Deutsche Aktienindex (Dax), der in der vergangenen Woche an alles fünf Handelstagen im Plus geschlossen hatte, kletterte im Wochenvergleich um 4,0 Prozent auf 13.243,33 Punkte. Der MDax gewann 3,2 Prozent auf 23.651,17 Zähler. Der TecDax stieg um 4,1 Prozent auf 2.849,64 Punkte. Der m:access All-Share verbesserte sich um 1,4 Prozent auf 1.717,55 Zähler.

Zu den großen Wochengewinnern im Dax gehörten die Titel der Deutschen Bank mit einem Plus von 8,8 Prozent. Dire Anleger honorierten hier unter anderem einen überraschenden Quartalsgewinn und einen zuversichtlichen Ausblick. Weiter abwärts ging es dagegen bei Adidas , die Titel knüpften an ihre schwache Vorwoche an und gaben weitere 5,4 Prozent ab. Der Sportartikelhersteller hat in der vergangenen Woche die finanziell erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem US-Musiker Kanye West nach dessen jüngsten antisemitischen Äußerungen beendet.