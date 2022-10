Santander und die Formel 1® geben die Gewinner der Santander X Global Challenge "Countdown to Zero" bekannt (FOTO)

Mönchengladbach



- Der Wettbewerb ist Teil einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen Santander

und der Formel 1® und zielt darauf ab, innovative neue Unternehmen zu

unterstützen und auszuzeichnen, die einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der

Automobilindustrie leisten.

- Über 600 Start-ups und Scale-ups aus 11 Ländern nahmen an der Santander X

Global Challenge | Countdown to Zero teil, und die Gewinner wurden beim FORMEL

1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 bekannt gegeben.

- Die Gewinner in der Kategorie "Start-up" waren Concrete4Change (UK), Staxy

(UK) und Ucaneo (Deutschland), während die spanischen Unternehmen Cedrion,

H2SITE und Zeleros den Preis in der Kategorie "Scale-up" erhielten.



Die Gewinner der Santander X Global Challenge | Countdown to Zero wurden am

Freitag, den 28. Oktober 2022 bei einer Zeremonie im Vorfeld des Grand Prix in

Mexiko-Stadt bekannt gegeben. Drei Unternehmen aus Spanien (Cedrion, H2SITE und

Zeleros), zwei aus dem Vereinigten Königreich (Concrete4Change und Staxy) und

eines aus Deutschland (Ucaneo) nahmen die Preise entgegen.