Digitales Meeting der Mittwochsreihe "Was Verlage leisten - Die Zukunft des Verlegens" am 2. November 2022 um 17 Uhr

Frankfurt am Main (ots) - Jeweils am ersten Mittwoch eines Monats bietet die

Initiative Verlegerrecht einen einstündigen Branchenaustausch zum Thema "Was

Verlage leisten - Die Zukunft des Verlegens" an. Die nächste Veranstaltung

findet am Mittwoch, den 2. November 2022 von 17:00 bis 18:00 Uhr statt zum Thema

"Digitaler Gap in der Verlagsbranche - Wo stehen die verschiedenen Bereiche der

Branche bei der Digitalisierung?".



Die Gesprächsrunden mit thematisch vorbereitetem Input sollen die Möglichkeit

zum Austausch über relevante gegenwärtige und zukünftige Aspekte des Verlegens

bieten. Rege Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht. Die Initiative

Verlegerrecht wird getragen von avj - Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen

e. V., Ernst Klett Verlag GmbH, Verlag Julius Klinkhardt KG, Penguin Random

House Verlagsgruppe GmbH und Verband Bildungsmedien e. V.